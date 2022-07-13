Этологи обнаружили останки древних насекомых, которые хранили свои яйца на ногах

Древние насекомые, которые жили 160 млн лет назад, носили свои кладки яиц у себя на ногах. К такому выводу пришла международная группа ученых в сотрудничестве со специалистами из Китайской академии наук, исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. К такому выводу исследователи пришли, обнаружив хорошо сохранившиеся окаменелости в формации Хайфангоу на северо-востоке Китая. Всего было найдено 160 окаменелостей Karataviella popovi, вымершего вида водяного жука с веслообразными задними лапами. Среди всех находок команда идентифицировала 30 взрослых особей женского пола с скоплением яиц, прикрепленных к их ногам. Ученые предположили, что самки откладывали яйца прямо на ноги, выделяя липкую слизь. Там они хранились вплоть до вылупления потомства. Ранее ученые установили происхождение старейшего марсианского метеорита.