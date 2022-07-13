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13 июля

Этологи обнаружили останки древних насекомых, которые хранили свои яйца на ногах

Газета.Ruиещё 1

Древние насекомые, которые жили 160 млн лет назад, носили свои кладки яиц у себя на ногах. К такому выводу пришла международная группа ученых в сотрудничестве со специалистами из Китайской академии наук, исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. К такому выводу исследователи пришли, обнаружив хорошо сохранившиеся окаменелости в формации Хайфангоу на северо-востоке Китая. Всего было найдено 160 окаменелостей Karataviella popovi, вымершего вида водяного жука с веслообразными задними лапами. Среди всех находок команда идентифицировала 30 взрослых особей женского пола с скоплением яиц, прикрепленных к их ногам. Ученые предположили, что самки откладывали яйца прямо на ноги, выделяя липкую слизь. Там они хранились вплоть до вылупления потомства. Ранее ученые установили происхождение старейшего марсианского метеорита.

Этологи обнаружили останки древних насекомых, которые хранили свои яйца на ногах
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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