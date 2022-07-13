Что такое «Клуб 27» и как связан с легендарными музыкантами

У них были талант, влияние и миллионы поклонников. Но обстоятельства сложились так, что они навсегда остались молодыми. Их объединяет уход из жизни в одном возрасте и печально известный «Клуб 27». Что о нем известно, читайте в материале «Рамблера».

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Феномен «Клуба 27» стал одним из самых трагических и необъяснимых совпадений в истории музыки и получил широкую известность после шокирующей смерти основателя группы Nirvana Курта Кобейна в 1994 году — именно тогда поклонники культовых исполнителей стали массово замечать странное совпадение, касающееся возраста, в котором погибли их кумиры. Лучший гитарист в истории рок-музыки Джими Хендрикс, королева рок-н-ролла Дженис Джоплин, основатель группы The Rolling Stones Брайан Джонс — всех этих музыкантов связал не только невероятный талант, но и загадочная смерть (порой при странных обстоятельствах) в возрасте 27 лет.

И хотя сегодня в «Клуб 27» входят не только культовые музыканты, но и современные актеры и художники, также погибшие в этом возрасте, в списке «основного состава» значатся лишь семь знаменитостей: блюзмен Роберт Джонсон (его застрелил ревнивый муж одной из его любовниц), бэк-вокалист группы The Rolling Stones Брайан Джонс (утонул в собственном бассейне), рок-музыкант Джими Хендрикс (погиб из-за передозировки снотворным), легендарная блюзовая исполнительница Дженис Джоплин (говорят, что ее убили), вокалист группы The Doors Джим Моррисон (умер от сердечного приступа), рок-музыкант Курб Кобейн (застрелился) и британская певица Эми Уайнхаус (скончалась от алкогольного отравления).