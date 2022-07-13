Школьница запустила бизнес и стала миллионершей в 15 лет

Школьница из США Изабелла Барретт запустила модный бренд и стала миллионершей в 15 лет. Ее история заинтересовала The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Известно, что на данный момент состояние предпринимательницы оценивается в два миллиона долларов (117 миллионов рублей), а сумма ее расходов в неделю составляет более 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). Отмечается, что заработать первый миллион девочке удалось после создания бренда одежды и бижутерии, который набрал популярность и стал востребованным за несколько лет.

Благодаря успешному бизнесу Барретт летает на частных вертолетах, проводит время на яхтах, хвастается дорогостоящими ювелирными украшениями в соцсетях и заказывает лобстеров на обед. Кроме того, девушка часто появляется на Неделях моды в Нью-Йорке, принимает участие в конкурсах красоты, а также в различных телевизионных шоу на популярных американских каналах.