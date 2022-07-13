Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+30° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
1 час назад

Школьница запустила бизнес и стала миллионершей в 15 лет

Lenta.ru

Школьница из США Изабелла Барретт запустила модный бренд и стала миллионершей в 15 лет. Ее история заинтересовала The Sun.

Школьница запустила бизнес и стала миллионершей в 15 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что на данный момент состояние предпринимательницы оценивается в два миллиона долларов (117 миллионов рублей), а сумма ее расходов в неделю составляет более 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). Отмечается, что заработать первый миллион девочке удалось после создания бренда одежды и бижутерии, который набрал популярность и стал востребованным за несколько лет.

Благодаря успешному бизнесу Барретт летает на частных вертолетах, проводит время на яхтах, хвастается дорогостоящими ювелирными украшениями в соцсетях и заказывает лобстеров на обед. Кроме того, девушка часто появляется на Неделях моды в Нью-Йорке, принимает участие в конкурсах красоты, а также в различных телевизионных шоу на популярных американских каналах.

В апреле внимание прессы привлекла австралийская студентка Нина Алстон, которая начала продавать самодельные украшения в период карантина и неожиданно разбогатела. Сперва она делала их ради забавы, а затем решила выставить на продажу в интернете. Творчество девушки стало пользоваться успехом и она открыла собственный магазин. За шесть месяцев существования марки ей удалось заработать более 100 тысяч долларов (около 7,4 миллиона рублей).

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители