Чем примечательно 14 июля

Чем примечательна дата 14 июля?

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Сегодня, 14 июля, на Мадагаскаре проводят церемонию омовения реликвий королей региона Буйна. 14 июля в Казани основали комсомол, утвердили гимн республики. В Цюрихе впервые собрались дадаисты, на речке Шелони московские войска выиграли сражение у новгородцев. Родились лидер группы Space Дидье Маруани, поэт Гавриил Державин, художник Густав Климт. Умерли руководитель аппарата президента РТ Халяф Низамов, балетмейстер Мариус Петипа, писатель Константин Паустовский. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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В Сокурах родился Державин

14 июля (по новому стилю) 1743 года в селе Сокуры родился Гавриил Державин. Стихи начал писать только в 1773-м, а до этого служил в Преображенском полку, участвовал в подавлении пугачевского восстания. Став поэтом, вскоре вышел в отставку. Один из ключевых творцов русского классицизма в литературе.

14 июля 1919 года в Казани открылась 1-я губернская конференция Коммунистического Союза молодежи. Таким образом, в будущей республике появилась своя организация ВЛКСМ. Вскоре комсомольские организации появились во всех уездах губернии.

14 июля 1993 года парламент республики утвердил Государственным гимном РТ сочинение Рустема Яхина. Это была музыка к песне "Туган ягым" ("Родной край"). Стихи Рамазана Байтимерова также послужили основой для слов гимна.

14 июля 2013 года скончался Халяф Низамов, в 1991—1998 годах — руководитель аппарата президента Татарстана. Низамов родился в деревне Старое Кадырметьево Актанышского района, работал учителем, заместителем директора по учебной работе, позже перешел на партийную работу, дойдя до должности первого секретаря Актанышского райкома КПСС, позже он был переведен в Совет Министров Татарской АССР.

14 июля 2021 года "Реальное время" написало, как зампрокурора Татарстана Юлия Наумова и заместитель управляющего республиканским Нацбанком Нурания Хайруллина рассказывали о том, как их структуры ведут борьбу с финансовыми пирамидами. Происходило это на фоне громких скандалов с крахом печально известной пирамиды "Антарес" и проблем с выводом средств у подобного проекта Finiko. Прикрыть деятельность таких фирм еще на взлете не получится в принципе — отличить нормальную брокерскую компанию от мошенников можно, лишь когда речь идет о системе, работающей в течение многих месяцев.

Московские против новгородских

14 июля 1471 года состоялась Шелонская битва, когда на левом берегу реки Шелони сошлись московские войска во главе с воеводой Даниилом Холмским и новгородское ополчение под управлением Дмитрия Борецкого. Считается, что поражение последних предопределило конец Новгородской республики. С москвичами на поле стояли, в частности, правитель Касимовского ханства Данияр с дружиной — татарская конница стала основной ударной силой Ивана III.

14 июля 1897 года Николай II объявил воскресенье официальным выходным днем, запретив фабрикам и другим предприятиям работать по воскресеньям и в православные праздники. Уже тогда хозяин мог договориться, чтобы, отработав в воскресенье, рабочие отдыхали в другой день.

Весь мир — дада

14 июля 1916 года в цюрихском кафе под названием "Кабаре Вольтера" прошел первый вечер дадаистов. Открывавший его поэт и журналист Хуго Балль прочитал манифест: "Дада — новое направление в искусстве. Об этом говорит уже то, что до сих пор никто ничего о нем не знал, а завтра о нем заговорит весь Цюрих. Слово "дада" взято из словаря. Все ужасно просто. По-французски оно означает "конек, любимое занятие". По-немецки: адье, прощай, будь добр, слазь c моей шеи, до свидания, до скорого! По-румынски: да, верно, вы правы, это так, конечно, действительно, так и порешим. И так далее".