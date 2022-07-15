На Филиппинах нашли два новых вида жуков-водолюбов

На Филиппинах обнаружили два новых вида жуков-водолюбов, сообщается в соцсетях Университета Атенео де Манила.

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Оба вида нашли студент-биолог Энрико Герардо Санчес, научный руководитель его диссертации Эммануэль Делокадо и профессор Хендрик Фрайтаг. Один вид жуков назвали Anacaena angatbuhay в честь программы Angat Buhay, которая была направлена на борьбу с бедностью. Отмечается, что этот вид существовал, однако до публикации оставался незамеченным.

Второй вид получил название Anacaena auxilium, в честь христианской семинарии средней школы, где получал образование Санчес.

Исследование ученые проводили в разгар пандемии COVID-19, используя инновационную домашнюю лабораторию. Позднее, когда ограничения ослабли и кампус учебного заведения снова заработал, исследователи проанализировали образцы и задокументировали с использованием необходимого оборудования.