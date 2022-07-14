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4 часа назад

Гостья решила затмить невесту нарядом и нарвалась на критику

Lenta.ru

Невеста из США рассказала о попытке родственницы затмить ее на свадьбе. Соответствующий материал появился на портале Reddit.

Гостья решила затмить невесту нарядом и нарвалась на критику
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор публикации отметила, что одна из гостей ее церемонии решила надеть платье кремового цвета. Кроме того, девушка разместила фото упомянутого наряда: на нем была изображена модель в пышном многослойном платье с кружевным лифом.

«Разве это приемлемо — надеть такое на чужую свадьбу? Или это я придираюсь?» — поинтересовалась пользовательница.

Своим поступком гостья нарвалась на критику в сети.

«Фасон и декор платья смущает меня даже больше, чем цвет платья», «Это приемлемо, только если формат мероприятия — бал с определенным дресс-кодом», «Какое милое свадебное платье», «Она рискует быть облитой красным вином», — писали юзеры.

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