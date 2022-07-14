Гостья решила затмить невесту нарядом и нарвалась на критику

Невеста из США рассказала о попытке родственницы затмить ее на свадьбе. Соответствующий материал появился на портале Reddit .

Автор публикации отметила, что одна из гостей ее церемонии решила надеть платье кремового цвета. Кроме того, девушка разместила фото упомянутого наряда: на нем была изображена модель в пышном многослойном платье с кружевным лифом.