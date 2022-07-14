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3 часа назад

В Чили поймали рыбу, считающуюся предвестником катастроф

Газета.Ru

В Чили поймали рыбу, которая, согласно легенде, считается предвестником катаклизмов, пишет LADBible. Теперь местные жители шутят, что пора строить ковчег и ждать цунами с землетрясениями.

В Чили поймали считающуюся предвестником катастроф рыбу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Рыбаки из чилийского города Арика поймали огромную веслоносую рыбу, которую еще называют гребной. Добыча длиной более пяти метров удивила собравшихся очевидцев, начавших снимать улов на камеру. И пока одни люди изучали морского обитателя, другие били тревогу. Согласно легенде, поймать такую рыбу - плохой знак. Считается, что она является предвестником катаклизмов и конца тихой и мирной жизни на Земле. Впрочем, специалисты поспешили успокоить людей.

"Эта рыба живет на глубине. Она выходит на поверхность из-за движения тектонических плит",

- отметил эксперт.

Тем не менее местные власти заявили, что проведут расследование, чтобы узнать, почему рыба поднялась с глубины в 1000 метров. Ранее 15-летний рыбак поймал редкого белого сома.

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