В Чили поймали считающуюся предвестником катастроф рыбу

В Чили поймали рыбу, которая, согласно легенде, считается предвестником катаклизмов, пишет LADBible. Теперь местные жители шутят, что пора строить ковчег и ждать цунами с землетрясениями.
Рыбаки из чилийского города Арика поймали огромную веслоносую рыбу, которую еще называют гребной. Добыча длиной более пяти метров удивила собравшихся очевидцев, начавших снимать улов на камеру. И пока одни люди изучали морского обитателя, другие били тревогу. Согласно легенде, поймать такую рыбу - плохой знак. Считается, что она является предвестником катаклизмов и конца тихой и мирной жизни на Земле. Впрочем, специалисты поспешили успокоить людей.
"Эта рыба живет на глубине. Она выходит на поверхность из-за движения тектонических плит",
- отметил эксперт.
Тем не менее местные власти заявили, что проведут расследование, чтобы узнать, почему рыба поднялась с глубины в 1000 метров. Ранее 15-летний рыбак поймал редкого белого сома.