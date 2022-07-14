Что такое эффект иллюзии правды и как не поддаться ему

Нашему мозгу свойственны когнитивные искажения. Они серьезно отравляют нам жизнь, но часто мы даже не подозреваем об их существовании. Одним из таких когнитивных искажений является эффект иллюзии правды. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".
Когнитивные искажения – это ошибки мышления, которые так или иначе свойственны почти всем нам. К счастью, здесь действует правило – предупрежден, значит, вооружен. Если знать, как работают ментальные ловушки, можно здорово облегчить себе жизнь.
Эффект иллюзии правды – это когнитивное искажение, которое выражается в склонности верить в достоверность информации после ее многократного восприятия. Иными словами, если человек регулярно слышит о том, что слоны розовые, а не серые, он действительно может усомниться в своих знаниях и поверить в то, что известные ему животные приобрели иной цвет.
Именно на эффекте иллюзии правды основана навязчивая реклама и пропаганда. В 2015 году американские ученые доказали, что данная ментальная ловушка действительно пагубно влияет на людей.
Исследователи предложили испытуемым несколько абсурдных фактов: "Сари — клетчатая юбка, которую носят в Шотландии" и "Атлантический океан — самый большой на планете". Поначалу подопытные отрицали эту информацию, будучи уверенными в том, что она ложная. Но после многократных повторений они начали сомневаться в своих убеждениях.
Чтобы не идти на поводу у ментальных ловушек – у эффекта иллюзии правды и других – важно побольше читать о них. Так вы сможете лучше выявлять их в своем поведении. Кроме того, не игнорируйте чужую точку зрения, старайтесь выслушать оппонента и проанализировать его мнение. А еще – не принимайте поспешных решений. Чаще всего мы совершаем их, идя на поводу у тех или иных когнитивных искажений.