Нашему мозгу свойственны когнитивные искажения. Они серьезно отравляют нам жизнь, но часто мы даже не подозреваем об их существовании. Одним из таких когнитивных искажений является эффект иллюзии правды. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

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Когнитивные искажения – это ошибки мышления, которые так или иначе свойственны почти всем нам. К счастью, здесь действует правило – предупрежден, значит, вооружен. Если знать, как работают ментальные ловушки, можно здорово облегчить себе жизнь.

Эффект иллюзии правды – это когнитивное искажение, которое выражается в склонности верить в достоверность информации после ее многократного восприятия. Иными словами, если человек регулярно слышит о том, что слоны розовые, а не серые, он действительно может усомниться в своих знаниях и поверить в то, что известные ему животные приобрели иной цвет.

Именно на эффекте иллюзии правды основана навязчивая реклама и пропаганда. В 2015 году американские ученые доказали, что данная ментальная ловушка действительно пагубно влияет на людей.

Исследователи предложили испытуемым несколько абсурдных фактов: "Сари — клетчатая юбка, которую носят в Шотландии" и "Атлантический океан — самый большой на планете". Поначалу подопытные отрицали эту информацию, будучи уверенными в том, что она ложная. Но после многократных повторений они начали сомневаться в своих убеждениях.