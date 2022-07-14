День взятия Бастилии: дата, история, суть праздника

Во Франции 14 июля – дата, когда по всей стране отмечается День взятия Бастилии. Что это за историческое событие и почему национальный праздник отмечают ежегодно, сопровождая его масштабными парадами, балами и салютами, рассказываем в материале «Рамблера».

Фото: Bibliothèque nationale de France/ wikipedia.org Bibliothèque nationale de France/ wikipedia.org

История Бастилии

Видео дня

Бастилия – это крепость, которая была возведена в 1382 году как укрепление на подступах к Парижу. Однако со временем, когда пределы столицы начали расширяться, она утратила свою первоначальную функцию и превратилась в тюрьму. Бастилия предназначалась преимущественно для политических заключенных. В тюрьму были заключены многие известные культурные и политические деятели Франции: философы, публицисты, книготорговцы. В течение всего XVIII века в Бастилии побывали почти все главные умы страны. Среди них:

Вольтер,

Мармонтель,

Ла-Бомелль,

маркиз де Сад,

Бомарше,

Фуке и многие другие.

Заключали в Бастилию даже книги, внушающие опасение. Например, там находилась французская «Энциклопедия». Книги помещали в каземат между башнями Казны и Конде.

Бастилия – символ королевского деспотизма, всевластия правящей элиты. В тюрьму попадали без решения суда, людей заключали в темницы по прямому указанию монарха – его записки с подписью и именем неугодного. При этом, со слов современников, порядки в Бастилии были гораздо строже, чем в других тюрьмах. В народе росла ненависть к Бастилии. Своего пика она достигла во время Великой французской революции.

Взятие Бастилии

Крепость-тюрьму Бастилию восставшие парижане штурмом взяли 14 июля 1789 года. День 14 июля считается началом Великой французской революции. Многочисленная вооруженная толпа подступила к крепости и потребовала от коменданта Бастилии маркиза де Лонэ добровольно сдать крепость.

Целью восставших парижан было захватить арсенал для вооружения добровольцев. Однако комендант отказался соглашаться на требования протестующих и захотел подорвать Бастилию, но его остановили. Военный совет решил сдать крепость, поднял белый флаг и опустил мост через 25-метров ров. Толпа проникла в крепость-тюрьму Бастилию и освободила семерых заключенных. Среди них - убийца, четверо фальшивомонетчиков и двое психически больных. Также публично были повешены несколько офицеров и солдат.

На следующий день после взятия Бастилии было принято постановление разрушить крепость-тюрьму Бастилию. Работы начали сразу же и завершили в 1791 году. Из камня крепости делали миниатюрные изображения Бастилии и продавали их в качестве сувениров. Большая часть камня была использована при строительстве моста Конкорд.

Hubert Robert/ wikipedia.org

На месте тюрьмы появилась табличка «Здесь все танцуют и все будет хорошо». Сейчас там находится площадь Бастилии, являющаяся пересечением десятка улиц и бульваров Парижа.

После июльской революции 1830 года на месте Бастилии открыли памятник – Июльскую колонну. До этого на ее месте стояла аналогичная гипсовая модель. О колонне писал Виктор Гюго в романе «Отверженные». На пике колонны находится позолоченная фигура «Гений свободы», а внизу, на мемориальной доске написано:

«Во славу французских граждан, с оружием в руках сражавшихся в защиту гражданских свобод в памятные дни 27, 28, 29 июля 1830 года».

А также золотым высечены имена погибших в ходе революции 1830 года парижан.

Как отмечают праздник 14 июля во Франции

Праздник, День взятия Бастилии, учредили в июле 1880 года. У всех французов в этот день выходной, большинство магазинов закрыты, на улицах проходят масштабные праздничные мероприятия и всюду развешаны французские флаги. Накануне, 13 июля, в саду Тюильри проходят балы пожарных и Большой бал. В сам праздник на Елисейских полях организуют большой торжественный парад. В нем принимают участие воинские подразделения многих стран. Например, В 2007 году в параде впервые приняли участие военнослужащие из 27 стран Европы. В 2010 году четырнадцать африканских стран приняли участие в параде в рамках празднования 50-летия своей независимости.

Колонны движутся к Лувру, а принимает их президент страны и первые лица государства: премьер-министр, члены правительства, председатели Сената и Национального собрания, а также дипломатического корпуса. Часто на параде присутствуют первые лица иностранных государств. В этом году парад посетили представители девяти стран: Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии. Для зрителей оборудованы специальные трибуны.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса ежегодный парад был отменен. А в 2019 году День взятия Бастилии завершился протестами и стычками протестующих горожан с полицией.

Вечером, в 22:00, у Эйфелевой башни на Марсовом поле запускают салюты и фейерверки. Также Франция празднует 14 июля вечеринками в кафе и барах, а французы устраивают семейные ужины и барбекю во дворе.

При этом День взятия Бастилии празднуют не только во Франции. Праздник отмечают в бывших французских колониях и поддерживающих страну государствах. Многие люди в мире проводят тематические ужины в честь праздника с гостями и французской кухней.

Что значит День взятия Бастилии для парижан

Взятие Бастилии стало символом конца старого режима – периода сурового правления монархии Бурбонов. Это день был началом Великой французской революции, которая привела к уничтожению абсолютной монархии во Франции и провозглашению Первой французской республики.