В Арктике в ящике с бананами нашли птицу размером со спичку

«При разгрузке фуры в коробке с… нет, не с апельсинами, в коробке с бананами был обнаружен птенец. Где и когда он туда попал, неизвестно. Кто он, тоже не особо понятно. Есть несколько вариантов, но общее направление — оно явно вьюрковое, т. е. зерноядное, но в силу возраста пока питается насекомыми»,