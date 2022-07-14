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3 часа назад

В Арктике в ящике с бананами нашли неизвестного вида птицу размером со спичку

Lenta.ru

В Мурманске при разгрузке фуры с бананами в одном из ящиков обнаружили крошечную птицу. Об этом сообщила жительница города Наталья Раевская на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В Арктике в ящике с бананами нашли птицу размером со спичку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По сообщению жительницы, вид, к которому относится найденный птенец, до сих пор определить не удалось. Также неизвестен и путь, которым птица попала в российскую Арктику. Россиянка выкармливает птицу насекомыми и шутит, что вид птенец выберет себе сам, когда вырастет. Также она сняла видео, на котором сравнивает размер птенца со спичкой.

«При разгрузке фуры в коробке с… нет, не с апельсинами, в коробке с бананами был обнаружен птенец. Где и когда он туда попал, неизвестно. Кто он, тоже не особо понятно. Есть несколько вариантов, но общее направление — оно явно вьюрковое, т. е. зерноядное, но в силу возраста пока питается насекомыми»,

— рассказала жительница Мурманска.

В комментариях к записи россиянки подписчики отмечают, что птенцу повезло выжить, так как внутри фур с бананами устанавливают рефрижераторы , которые поддерживают температуру на уровне 12 градусов.

Ранее сообщалось, что на Куршской косе в Калининградской области взяли в оцепление неожиданно приплывшего моржа.

Истории,Наталья Раевская,
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