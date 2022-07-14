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1 час назад

Рыбак Шолохов выловил из тихого Дона огромного амура

Don24.ru

Новочеркасский рыбак Сергей Шолохов поймал в Дону амура весом 16 кг. Об этом сообщает паблик «Ростов Главный» в сети «ВКонтакте».

Рыбак выловил из тихого Дона огромного амура
Фото: Don24.ruDon24.ru

Пользователи соцсети активно обсуждают удачный улов: «В прошлом году такого же словили», – поделился Александр Корсунов.

«Убирайте только потом за собой, господа рыбаки», – напомнил Александр Черемисов.

«Икры в нем – мама не горюй», – отметил Валерий Ильченко.

«Далеко не самый крупный, у нас таких постоянно таскают», – высказался Руслан Быкадоров.

«Нет в нем 16 кг», – усомнился Александр Мельников.

На вторую часть поста: «Кто знает, расскажите, на что и как ловить его?» – пользователи тоже ответили: «Кормишь и ловишь!» – отрезал Дмитрий Нестерцов.

«Нужно говорить: «Ловись, рыбка большая», – иронизирует Игорь Акимов.

«На кукурузу», – советует Евгения Щербакова.

Истории,Александр Черемисов,Игорь Акимов,Евгений Щербаков,Сергей Шолохов,Александр Корсунов,Александр Мельников,
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