Рыбак выловил из тихого Дона огромного амура

Новочеркасский рыбак Сергей Шолохов поймал в Дону амура весом 16 кг. Об этом сообщает паблик «Ростов Главный» в сети «ВКонтакте».
Пользователи соцсети активно обсуждают удачный улов: «В прошлом году такого же словили», – поделился Александр Корсунов.
«Убирайте только потом за собой, господа рыбаки», – напомнил Александр Черемисов.
«Икры в нем – мама не горюй», – отметил Валерий Ильченко.
«Далеко не самый крупный, у нас таких постоянно таскают», – высказался Руслан Быкадоров.
«Нет в нем 16 кг», – усомнился Александр Мельников.
На вторую часть поста: «Кто знает, расскажите, на что и как ловить его?» – пользователи тоже ответили: «Кормишь и ловишь!» – отрезал Дмитрий Нестерцов.
«Нужно говорить: «Ловись, рыбка большая», – иронизирует Игорь Акимов.
«На кукурузу», – советует Евгения Щербакова.