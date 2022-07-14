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2 часа назад

Домашняя кошка сбежала из переноски в аэропорту и три недели не давала себя поймать

Газета.Ru

Домашняя кошка по кличке Роуди сбежала от своих хозяев в аэропорту Бостона и три недели не давала себя поймать. Об этом сообщает NYPost.

Кошка сбежала из переноски и три недели не давала себя поймать
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Роуди сбежала из переноски и три недели пряталась от сотрудников аэропорта. Теперь им, наконец, удалось ее изловить.

"От усталости или от голода, мы никогда не узнаем, но сегодня утром она наконец-то позволила себя поймать",

- сказал представитель аэропорта.

Роуди прошла медицинский осмотр и будет возвращена в свою семью. Хозяйка кошки Пэтти Сахли уже не надеялась снова увидеть своего питомца:

"Сегодня утром мне позвонили из аэропорта и сказали, что Роуди, наконец, поймали. Я просто в шоке",

- заявила она. Роуди была в бегах с 24 июня. Именно в этот день Сахли и ее муж Рич вернулись в США после 15 лет, проведенных в Германии. Когда самолет пары приземлился, кошка выскочила из переноски и погналась за птицами.

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