Кошка сбежала из переноски и три недели не давала себя поймать

Домашняя кошка по кличке Роуди сбежала от своих хозяев в аэропорту Бостона и три недели не давала себя поймать. Об этом сообщает NYPost.
Роуди сбежала из переноски и три недели пряталась от сотрудников аэропорта. Теперь им, наконец, удалось ее изловить.
"От усталости или от голода, мы никогда не узнаем, но сегодня утром она наконец-то позволила себя поймать",
- сказал представитель аэропорта.
Роуди прошла медицинский осмотр и будет возвращена в свою семью. Хозяйка кошки Пэтти Сахли уже не надеялась снова увидеть своего питомца:
"Сегодня утром мне позвонили из аэропорта и сказали, что Роуди, наконец, поймали. Я просто в шоке",
- заявила она. Роуди была в бегах с 24 июня. Именно в этот день Сахли и ее муж Рич вернулись в США после 15 лет, проведенных в Германии. Когда самолет пары приземлился, кошка выскочила из переноски и погналась за птицами.