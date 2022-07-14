Кошка сбежала из переноски и три недели не давала себя поймать

Домашняя кошка по кличке Роуди сбежала от своих хозяев в аэропорту Бостона и три недели не давала себя поймать. Об этом сообщает NYPost.

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Роуди сбежала из переноски и три недели пряталась от сотрудников аэропорта. Теперь им, наконец, удалось ее изловить.

"От усталости или от голода, мы никогда не узнаем, но сегодня утром она наконец-то позволила себя поймать",

- сказал представитель аэропорта.

Роуди прошла медицинский осмотр и будет возвращена в свою семью. Хозяйка кошки Пэтти Сахли уже не надеялась снова увидеть своего питомца:

"Сегодня утром мне позвонили из аэропорта и сказали, что Роуди, наконец, поймали. Я просто в шоке",