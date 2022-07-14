Ученые переписали геологическую историю Арктики

Специалисты изучили образцы горной породы с различных глубин, взятые из параметрических скважин Восточно-Мессояхского месторождения, и доказали, что прежняя гипотеза о геологических сценариях формирования мерзлоты центральной и южной частей Гыданского полуострова была ошибочной, тем самым фактически переписав историю Арктики. До сих пор считалось, что 170-230 тысяч лет назад там было мощное покровное оледенение, но оказалось, что на самом деле Гыдан — дно древнего холодного моря с айсбергами и многолетними плавучими льдами.