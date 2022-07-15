День в истории: в "Волгу" приехали иностранцы, а Брюс Уиллис всех спас

Сегодня, 15 июля, Всемирный день навыков молодежи. 15 июля под Казанью открыли лагерь "Волга". "Аэрофлот" стал летать по СССР, Лев Толстой отправил издателям первое произведение, начался эксперимент "Союз" — "Аполлон", в прокат вышел "Крепкий орешек". Родились летчица Магуба Сыртланова, певица Римма Ибрагимова, танцовщик Махмуд Эсамбаев. Умерли писатель Антон Чехов, биолог, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины Илья Мечников, психолог и психиатр Эрик Берн. Подробнее — в обзоре "Реального времени".
15 июля 1912 года в Белебее родилась летчица, гвардии старший лейтенант Магуба Сыртланова. Во время Великой Отечественной войны была заместителем командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков, совершила 780 боевых вылетов. В 1951—1962 годах работала на заводе "Электроприбор" контролером.
15 июля 1950 года в Балтасинском районе родилась певица Римма Ибрагимова. В Казани училась в кружке искусства у Сары Садыковой, после окончила в Москве Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства вместе с Зиннуром Нурмухамедовым, с которым потом работала в Татарстане, также училась в Казанском музыкальном училище. Как солистка Татарской государственной филармонии объехала всю страну. Доцент кафедры татарской театральной эстрады театрального факультета института культуры. В 1985 году "Мелодия" выпустила знаковую для эстрады пластинку "Уйлану".
15 июля 1968 года в поселке Боровое Матюшино встречей с японцами открылся международный молодежный лагерь "Волга" с гостиницей на 200 мест, столовой, сауной, футбольным полем, теннисным кортом, волейбольной и баскетбольной площадками, беговой дорожкой и лыжней с освещением. В советские годы им руководило Татарское отделение Бюро международного молодежного туризма "Спутник" ЦК ВЛКСМ, в 1990-м "Волга" стала молодежным туристским лагерем.
15 июля 2021 года "Реальное время" писало о конференции "Чистай өязенең мәгърифәт йолдызлары" ("Звезды просвещения Чистопольского уезда"), предшествовавшей презентации книги о 12 женщинах, работавших на ниве образования: учительнице Лябибе Хусаинии, депутате Милли Меджлиса Абруй Сайфи, Хадиче Ямашевой-Таначевой, супруге революционера Ямашева, и других.
15 июля 1904 года в гостинице немецкого курорта Баденвайлер умер Антон Чехов. Долгие годы считалось, что причина смерти — туберкулез. Однако в 2018-м была озвучена версия европейских ученых, которые, исследовав пятна крови на рубашке писателя и пробы с его рукописей, предположили, что он скончался от тромба, вызвавшего кровоизлияние в мозг.
15 июля 1852 года Лев Толстой, находясь на Кавказе, начал писательскую карьеру, отправив повесть "Детство" в журнал "Современник" Некрасову, написав: "Я с нетерпением ожидаю вашего приговора. Он или поощрит меня к продолжению любимых занятий, или заставит сжечь все начатое". Некрасов одобрил молодого автора, и тот начал писать "Отрочество". "Детство" вышло в том же году под инициалами "Л.Н.Т.".
15 июля 1923 года в СССР открылась первая регулярная внутренняя авиалиния Москва — Нижний Новгород. Годом ранее появилась линия Москва — Кенигсберг — Берлин, после этого Совет труда и обороны РСФСР принял постановления "Об организации Совета по гражданской авиации" и "О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота", было создано Российское общество добровольного воздушного флота "Добролет", состоящего из голландских "фоккеров". После началось массовое производство пассажирских самолетов в СССР. Название "Аэрофлот" появилось 25 февраля 1932 года.
15 июля 1975 года с космодрома Байконур полетел корабль "Союз-19", с мыса Канаверал — "Аполлон". 17 июля они состыковались и создали основу будущей Международной космической станции. Участники переходили между кораблями. 19 июля они разошлись, чтобы повторно собраться и через несколько дней вернуться на Землю.
15 июля 1988 года в прокат вышел фильм Джона Мактирнана "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом в главной роли. Автор первоисточника Родерик Торп написал роман "Ничто не вечно" под впечатлением от фильма-катастрофы 1974 года "Ад в поднебесье" о пожаре в небоскребе.