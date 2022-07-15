Как создавалась самая грустная военная песня «Журавли»

Советские слушатели очень полюбили трогательную композицию «Журавли» в исполнении Марка Бернеса. Песня стала воплощением памяти, боли и скорби о тяжелых событиях Великой Отечественной войны.

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История создания песни началась с написанного в 1965 году стихотворения аварским писателем и поэтом. По одной из версий, Расул Гамзатов написал текст «Журавлей», будучи под впечатлением от истории о японской девочке Садако Сасаки. После ядерной атаки на город Хиросима Садако поразила радиация. Тяжело больная девочка верила, что может излечиться, сделав из бумаги тысячу птичек. Но Садако скончалась раньше, так и не успев завершить начатое. В память о ребенке в городе Хиросима был установлен памятник, который и увидел Гамзатов в составе культурной делегации.

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По другой версии, стихотворение рассказывает историю семьи Газдановых из небольшого села в Северной Осетии. За время Великой Отечественной войны на фронте погибли все семеро сыновей семейства. Старший скончался в начале войны под Москвой. Второй и третий умерли при обороне Севастополя. От четвертой похоронки скончалась мать. Следующие трое сыновей Газдановых пали в боях в Новороссийске, Киеве и Белоруссии. Седьмой сын погиб при взятии Берлина. Огорченный сельский почтальон отказался нести последнюю похоронку отцу семьи. Тогда это сделали старейшины села. Глава семейства не смог вынести смерть всех сыновей и умер от остановки сердца. Позже власти установили в селе обелиск, изображавший пожилую женщину и семь улетающих от нее птиц. Этот памятник и увидел писатель Гамзатов.

С аварского языка стихотворение перевел советский поэт и переводчик Наум Гребнев для журнала «Новый мир». Еще со времен студенчества Гамзатов и Гребнев крепко дружили. К переводу Гребнев подошел тонко и тщательно, так как строки напоминали о пережитых сражениях, в которых он был трижды ранен и не раз находился на волоске от смерти.

Выпуск «Нового мира» с русскоязычным вариантом «Журавлей» попал в руки к советскому актеру и певцу Марку Бернесу. Сильно впечатленный стихотворением артист захотел записать песню. Бернес предложил переводчику внести несколько модификаций в текст песни, чтобы расширить аудиторию слушателей. Гребнев связался с аварским автором, который согласился на изменения и одобрил новый вариант перевода.

Чтобы написать мелодию на стихи, Бернес обратился к знакомому композитору Яну Френкелю. Творческий процесс занял много времени. На написание одной только вступительной вокальной части Френкелю понадобилось около двух месяцев. Услышав впервые музыку к тексту стихотворения «Журавли», абсолютно несентиментальный Бернес прослезился.

Последнюю в жизни песню «Журавли» Марк Бернес записал в студии с первого же дубля, будучи уже тяжело больным. Певец скончался спустя месяц от рака легких. Как писал биограф Ю. Г. Рабинович:

«Бернес, после того как услышал музыку, торопил всех, как можно скорее записать "Журавли". Он предчувствовал свою кончину и точку в своей жизни хотел поставить именно этой песней. Запись для Бернеса была неимоверно тяжела, но он мужественно все вынес. И действительно, песня стала последней в его жизни».