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4 часа назад

СМИ: в Японии гроздь элитного винограда продали за $10,7 тыс.

ТАССиещё 1

Участник аукциона, состоявшегося в пятницу в префектуре Исикава в центральной части Японии, купил гроздь винограда редкого сорта "римский рубин" за рекордные 1,5 млн иен (около 10,7 тыс. долларов). Об этом сообщил телеканал NHK.

В Японии гроздь элитного винограда продали за $10,7 тыс.
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Отмечается, что дорогостоящую покупку сделал представитель компании, владеющей сетью местных отелей. По его словам, ягоды купленного винограда, которых насчитывается лишь 27 штук, станут особым угощением для их постояльцев.

"Римский рубин" выведен японскими селекционерами в 2008 году. Его алые покрытые тонкой кожицей ягоды сопоставимы по размерам с шарами для пинг-понга, а их сочная мякоть насыщена сладостью, которая характерна для этого сорта. Согласно стандартам, доля сахара должна составлять не менее 18% от содержимого плодов элитного винограда. Поэтому в Японии "римский рубин" пользуется особой популярностью среди любителей сладких деликатесов.

В Японии высоко ценятся некоторые сорта фруктов и ягод, стоимость которых может превышать несколько тысяч, а то и десятков тысяч долларов. К примеру, в 2019 году пару дынь сорта "юбари", отличающегося оранжевой мякотью и тонким ароматом, продали за рекордные 45 тыс. долларов.

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