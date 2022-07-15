Прототип героя из «Нулевого пациента» раскрыл детали появления ВИЧ в СССР

Штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), который привел к первой массовой вспышке заболевания в СССР в Элисте (Калмыкия), был редким вариантом, попавшим в страну из Конго. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил академик РАН, специалист в области профилактики и лечения инфекций, вызываемых ВИЧ, доктор медицинских наук Вадим Покровский, участвовавший в расследовании причин вспышки и ставший прототипом одного из героев сериала «Нулевой пациент».

Фото: Кадр: фильм «Нулевой пациент» Кадр: фильм «Нулевой пациент»

По словам Покровского, вызвавший вспышку заболевания штамм был распространен исключительно в этой африканской стране, а его переносчиком, нулевым пациентом, стал моряк, отправившийся в Конго с командировкой за шесть лет до событий в Элисте.

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Вспышка в СССР произошла в 1988 году, это было первое в Советском Союзе внутрибольничное заражение ВИЧ. При использовании нестерильных инструментов для переливания крови вирус занесли 75 детям и четверым взрослым. Позже выяснилось, что инфицированные уехали из Элисты в Волгоград, Ростовскую область и Ставропольский край, где произошли новые заражения.

Этот случай не стал первым в стране заражением ВИЧ, так как на момент элистинской вспышки в СССР уже были около двухсот носителей вируса. Также вызвавший вспышку в больнице штамм вируса не стал доминирующим в Советском Союзе — основным вариантом считается занесенный в СССР через Одессу субтип А.

«Удалось проследить, что он появился у нас в стране на территории одного из черноморских портов, вероятнее всего, в Одессе, потому что туда чаще всего заходили иностранные суда. А уже оттуда распространился по России наркопотребителями», — рассказал Вадим Покровский. Он отметил, что распространение этого субтипа произошло позже элистинских событий, уже в девяностые годы.

Академик отметил, что для создания вакцины от ВИЧ нужно учитывать ее возможность защищать от всех субтипов, так как кроме распространенного в Европе субтипа B и доминирующего в мире субтипа A, из Азии в Россию начал проникать также и субтип C.