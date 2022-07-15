История хауса: от эпидемии СПИДа до альбомов Бейонсе

В течение одной недели Бейонсе выпустила хаус-сингл с участием квир-музыканта Big Freedia, а Дрейк записал целый хаус-альбом вместе с южноафриканским продюсером Black Coffee. На внезапный интерес завсегдатаев чарта Billboard на жанр обратила внимание диджей Линни Дениз, которая специально для американского Harper's Bazaar провела экскурс по необычной истории хауса.

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Линни называет хаус «черной квир-музыкой», которая стала популярна в 80-е в то время, когда в американских клубах бушевал ВИЧ. Танцевальная культура, сложившаяся вокруг жанра, стала убежищем для людей, которых не признавал их близкий круг. По мнению Линни, эта музыка основана на эйфории, которую испытывают после побега. Прилив радости также связан с ощущением «порочного удовольствия» — борьбой с зависимостью и опасной свободой, которая может привести к тюремному заключению и ВИЧ.

Фрэнки Наклз, которого Линни называет крестным отцом чикагского хауса, впервые увидел сам термин «хаус» на витрине музыкального магазина в начале 80-х. Примерно в то же время в Лос-Анджелесе у пяти молодых гомосексуалов впервые в истории зарегистрировали СПИД. Выяснилось, что именно так музыкальные магазины нарекли музыку, которую Наклз играл в заведении Warehouse — гей-клубе для темнокожих в Чикаго.