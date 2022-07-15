Альтернатива Marvel и DC: комиксы в России, которые стоит почитать

Если вы думали, что комиксы — исключительно американская штука, то спешим развенчать это заблуждение: жанр графических романов существует очень давно и захватил множество стран. Просто США сумели создать вокруг комиксов самое мощное информационное поле, благодаря чему их популярность стала всемирной, а по сюжетам снимают миллиардные блокбастеры. В России этот жанр существовал ещё в СССР, но не получил массового признания. И сейчас, в XXI веке, отечественные графические новеллы практически не уступают по качеству зарубежным аналогам. А где-то и вовсе превосходят. Рассказываем о самых крутых комиксах российского производства.

Фото: runews24.ru runews24.ru

«Майор Гром»

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Начнём, разумеется, с самого нашумевшего российского комикса, экранизация которого нашла своих поклонников не только в России, но и в целом ряде других стран. «Чумной доктор» — далеко не единственное произведение серии. Выпускает «Майора Грома» российское издательство Bubble, у которого есть масса других героев и комиксов. Любопытно, что изначально майор МВД был калькой с героев Marvel, однако достаточно быстро пошёл по собственному пути, что обеспечило герою народность и массовую любовь.

«ШУВ»

Один из самых необычных экземпляров. «ШУВ» — отечественный готический детектив с мощнейшим налётом духа 90-х. Чёрно-белый серьёзный роман с крепким, продуманным сюжетом и выпуклыми героями. Необычный рисунок очень хорошо сочетается с повествованием.

«Детектив Мопс»

Продолжение детективной темы: это произведение — отличный отечественный аналог «Города грехов», но в стилистике «Зверополиса». Детектив Мопс — нуарный сыщик, единственный персонаж, сохранивший лицо в грязном, насквозь прогнившем в преступности и беззаконии городе. В меру забавный и достаточно глубокий комикс с ароматом мрачного криминала и массой любовно расставленных нуарных штампов.

«Доктор Люцид»

Конечно, без оглядки на западный опыт обойтись не могло, но «Доктор Люцид» — отличный пример качественной интерпретации. Главный герой списан с персонажа серии комиксов «Тень», по которому в 1994 году сняли художественный фильм с Алеком Болдуином в главной роли. По сути, Люцид во многом повторяет прообраз, но при этом обладает индивидуальностью. И хотя это слабо нивелирует очевидное заимствование сюжетных ходов и даже персонажей, незнакомому с оригиналом читателю произведение придётся по вкусу.

«Красный Конь»

Очень редкий комикс, который сейчас практически невозможно достать. Однако если повезёт с перекупами или закрытыми аукционами, можно обзавестись парой выпусков криминально-мистической истории о цыганах. Гадания, загадки, переселение душ и меткий юмор, под которыми кроется достаточно глубокая мысль о личном месте в огромной жизни. Если живёте в Ростове-на-Дону — вам сказочно повезло: в городской Публичной библиотеке есть целая секция с полным собранием этого комикса.

«Сурвило»

Вариант для тех, кто уверен, что комиксы — низкий жанр про обтянутых нелепым трико супергероев. «Сурвило» — невероятно сложный, глубокий и, пожалуй, морально тяжёлый графический роман от отечественных авторов. Он посвящён бабушке автора — Ольги Лаврентьевой — которая пережила репрессии и блокаду Ленинграда. Что характерно, история основана на реальных событиях, и практически полностью описывает судьбу настоящего человека. Исходя из этого, испытания, которые описывают страницы комикса, поразят даже самого искушённого читателя.

«Кафка-Кодекс»

Другая крайне серьёзная серия о несовершенстве российской судебной системы. Через художественные особенности комикса авторы, вооружившись мощной сатирой, повествуют об абсурдных судебных делах, которые реально имели место в конце 2010-х годов. Чтиво не для всех, но познакомиться с ним определённо стоит.

«Золотой ключ»

По-настоящему народный комикс, раскрывающий известных всем героев сказки о золотом ключике в реалиях современной российской провинции. Персонажи из детства показаны с другой, более сложной стороны, в ситуациях, знакомых каждому, кто вырос вне столичных высоток, далеко от свежей тротуарной плитки. Другой характерной особенностью серии является откровенное высмеивание комиксных стереотипов, весьма удачно вписанное в сюжет.

«Собакистан»

Отличное сатирическое произведение о закрытой республике, населённой антропоморфными разумными собаками. В этом графическом мире есть и другие животные, которые живут в похожих странах: Медведии, Выдрии и других. Как заверяют авторы, в серии нет конкретных отсылок к государствам с похожим политическим строем (типа Северной Кореи или Советского Союза), однако аллюзия прослеживается. Старшему поколению «Собакистан» особенно придётся по вкусу — если, конечно, удастся переступить через внутренние барьеры перед жанров комиксов и личными стереотипами.

«Гимн для пионеров»

Отличный современный комикс в жанре советского ретрофутуризма. По сюжету, пионерский отряд оказывается на чужой планете, где им нужно выжить любой ценой. Помогает им в этом тот самый пионерский склад ума и простые советские истины, знакомые каждому школьнику тех лет.

«Брат»