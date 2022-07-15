Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+21° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
1 час назад

Кемеровчанин нашел крупного насекомого в упаковке яиц из супермаркета

Vse42.ru

Житель столицы Кузбасса обнаружил "усатый сюрприз" на полке одного из сетевых магазинов.

Кемеровчанин нашел крупного насекомого в упаковке яиц из супермаркета
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Кемеровчанин прислал в редакцию интернет-журнала AVOKADO фотографии, которые были сделаны в супермаркете на проспекте Ленина.

На снимок попал крупный таракан, буквально застрявший в яичной упаковке. Ко всему прочему, товар еще и продается по скидке, сообщил журналистам покупатель. По его словам, насекомое подавало какие-то признаки жизни: оно шевелилось в коробке.

Как отметил читатель сайта, отныне он будет тщательно перепроверять упаковки с куриными яйцами перед покупкой, чтобы не занести домой с продуктами незваного гостя.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители