Кемеровчанин нашел крупного насекомого в упаковке яиц из супермаркета

Житель столицы Кузбасса обнаружил "усатый сюрприз" на полке одного из сетевых магазинов.

Кемеровчанин прислал в редакцию интернет-журнала AVOKADO фотографии, которые были сделаны в супермаркете на проспекте Ленина.

На снимок попал крупный таракан, буквально застрявший в яичной упаковке. Ко всему прочему, товар еще и продается по скидке, сообщил журналистам покупатель. По его словам, насекомое подавало какие-то признаки жизни: оно шевелилось в коробке.