Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+27° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

Россияне сравнили советские роддома с современными

Мослентаиещё 1

Фотографии роддомов времен СССР послужили поводом для дискуссии, в которой россияне сравнили советские медучреждения с современными. Подборкой снимков поделились в группе «Старая Москва» во «ВКонтакте».

Россияне сравнили советские роддома с современными
Фото: МослентаМослента

Россияне вспомнили, что раньше молодые матери с новорожденными находились в разных палатах.

«Привозы на кормление по расписанию были устроены для того, чтобы женщины-работницы не втягивались и скорее возвращались на работу, а не сидели годами в декрете с детьми», — объяснила эту тенденцию одна из комментаторов.

Подписчица напомнила, что в 1969 году трехмесячный декретный отпуск в СССР продлили до года. После указанного срока ребенка нужно было отдавать в ясли.

Кто-то нашел плюсы в такой системе воспитания грудных детей.

«Сейчас приносят ребенка через два часа, как в палату попадаешь. Отдохнуть, правда, некогда. Домой возвращаешься почти убитой», — рассказала одна из пользовательниц.

Однако женщина подчеркнула, что благодаря более тесному контакту с ребенком современные молодые матери меньше боятся оставаться с детьми по возвращении домой.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители