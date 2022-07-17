Россияне сравнили советские роддома с современными

Фотографии роддомов времен СССР послужили поводом для дискуссии, в которой россияне сравнили советские медучреждения с современными. Подборкой снимков поделились в группе «Старая Москва» во «ВКонтакте».
Россияне вспомнили, что раньше молодые матери с новорожденными находились в разных палатах.
«Привозы на кормление по расписанию были устроены для того, чтобы женщины-работницы не втягивались и скорее возвращались на работу, а не сидели годами в декрете с детьми», — объяснила эту тенденцию одна из комментаторов.
Подписчица напомнила, что в 1969 году трехмесячный декретный отпуск в СССР продлили до года. После указанного срока ребенка нужно было отдавать в ясли.
Кто-то нашел плюсы в такой системе воспитания грудных детей.
«Сейчас приносят ребенка через два часа, как в палату попадаешь. Отдохнуть, правда, некогда. Домой возвращаешься почти убитой», — рассказала одна из пользовательниц.
Однако женщина подчеркнула, что благодаря более тесному контакту с ребенком современные молодые матери меньше боятся оставаться с детьми по возвращении домой.