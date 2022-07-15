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1 час назад

Как странная семейка держала в страхе половину Дикого запада

Катя Кобышева

Эта индейская тропа вполне могла бы стать торговой дорогой, если бы не жуткий трактир, рядом с которым она пролегала. "Рамблер" рассказывает зловещую историю странной семейки Бендеров. Они продолжили свою кровавое дело, если бы не случайный гость, который оказался слишком известным. Но обо всем по порядку.

Как странная семейка держала в страхе половину Дикого запада
Фото: Eniko Polgar on UnsplashEniko Polgar on Unsplash

В округе Лабетт штата Канзас Бендеры здесь появились в 1870 году, индейцев только-только согнали в резервации, а их тропа стала единственной дорогой, связывающей разные штаты. Пожилые родители — Эльвира и Джон — были родом из Германии или Голландии, с ними жили взрослые дети — дочь Кейт, промышлявшая гаданием и ясновидением, и сын Джон, который смеялся, как гиена.

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Через год здесь начали находить человеческие останки, потом это внезапно прекратилось, но люди все так же пропадали, и с каждым годом становилось все меньше желающих отправиться в путь через эти места. Считалось, то так мстят индейцы, которых отсюда выгнали белые люди. Тем не менее это не остановило доктора Джорджа Ньютона Лонгкора. Он вместе с дочкой отправился из Индепенденса в Айову к своим родителям. Ему казалось, что с ним уже не произойдет никаких несчастий в этом году, ведь он только похоронил жену и маленького сына, которые умерли от пневмонии. Он попрощался со своим другом, доктором Йорком, и тронулся в путь. Больше никто не видел ни его самого, ни его дочь.

Не дождавшись вестей, доктор Йорк решил выяснить, куда же пропал пропал его друг, и поехал тем же путем. Конечно, он не мог пропустить трактир Бендеров. Йорка встретила красотка Кейт и предложила связаться с духом пропавшего доктора. Она налила воды в большую чашу, попросила своего гостя опустить руки в воду и закрыть глаза. В ту же минуту за ширмой послышался шорох, в висок доктору прилетел удар молотом. Правда он прошел по касательной, доктор Йорк выхватил пистолет и начал палить во все стороны, но его оглушили, пустили в ход нож и сбросили тело в подвал.

Доктор Йорк оказался далеко не рядовым джентльменом, его многие знали, один из его братьев был полковником, а второй сенатором штата. По следам доктора Йорка отправилась рота из 50 солдат. Так они добрались и да деревеньки в округе Лабетт, местным жителям приказали немедленно выдать убийц — по-хорошему. Но никто не признался, а вот к сценарию "по-плохому" приступить сразу не удалось. По Канзасу прошелся такой ураган, что поиски решено было отложить на несколько дней. Этого времени вполне хватило Бендерам, чтобы сбежать из деревни.

Когда в их трактир пришли, там никого не было, но следы преступления даже не понадобилось искать. В подвал было невозможно спуститься из-за страшного зловония, а чуть позже в саду под яблонями были найдены человеческие останки.

Найти Бендеров так и не удалось, но удалось выяснить, что никакой семьей они не были. Эльвира оказалась Эльмирой, которая когда-то жила где-то у границы с Канадой, а Кейт была ее пятой дочерью. Джон-младший был любовником Кейт, а Джон-старший — бандитом Джоном Фликингером. Его потом смогли поймать, он попытался сбежать, отрезав себе ногу, и умер от потери крови. Хоронить сразу его не стали, но когда из Канзаса прибыли те, кто видели когда-то Джона Бендера, опознать его было невозможно.

Истории,Джордж Ньютон,
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