Как странная семейка держала в страхе половину Дикого запада

Эта индейская тропа вполне могла бы стать торговой дорогой, если бы не жуткий трактир, рядом с которым она пролегала. "Рамблер" рассказывает зловещую историю странной семейки Бендеров. Они продолжили свою кровавое дело, если бы не случайный гость, который оказался слишком известным. Но обо всем по порядку.

Фото: Eniko Polgar on Unsplash Eniko Polgar on Unsplash

В округе Лабетт штата Канзас Бендеры здесь появились в 1870 году, индейцев только-только согнали в резервации, а их тропа стала единственной дорогой, связывающей разные штаты. Пожилые родители — Эльвира и Джон — были родом из Германии или Голландии, с ними жили взрослые дети — дочь Кейт, промышлявшая гаданием и ясновидением, и сын Джон, который смеялся, как гиена.

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Через год здесь начали находить человеческие останки, потом это внезапно прекратилось, но люди все так же пропадали, и с каждым годом становилось все меньше желающих отправиться в путь через эти места. Считалось, то так мстят индейцы, которых отсюда выгнали белые люди. Тем не менее это не остановило доктора Джорджа Ньютона Лонгкора. Он вместе с дочкой отправился из Индепенденса в Айову к своим родителям. Ему казалось, что с ним уже не произойдет никаких несчастий в этом году, ведь он только похоронил жену и маленького сына, которые умерли от пневмонии. Он попрощался со своим другом, доктором Йорком, и тронулся в путь. Больше никто не видел ни его самого, ни его дочь.

Не дождавшись вестей, доктор Йорк решил выяснить, куда же пропал пропал его друг, и поехал тем же путем. Конечно, он не мог пропустить трактир Бендеров. Йорка встретила красотка Кейт и предложила связаться с духом пропавшего доктора. Она налила воды в большую чашу, попросила своего гостя опустить руки в воду и закрыть глаза. В ту же минуту за ширмой послышался шорох, в висок доктору прилетел удар молотом. Правда он прошел по касательной, доктор Йорк выхватил пистолет и начал палить во все стороны, но его оглушили, пустили в ход нож и сбросили тело в подвал.

Доктор Йорк оказался далеко не рядовым джентльменом, его многие знали, один из его братьев был полковником, а второй сенатором штата. По следам доктора Йорка отправилась рота из 50 солдат. Так они добрались и да деревеньки в округе Лабетт, местным жителям приказали немедленно выдать убийц — по-хорошему. Но никто не признался, а вот к сценарию "по-плохому" приступить сразу не удалось. По Канзасу прошелся такой ураган, что поиски решено было отложить на несколько дней. Этого времени вполне хватило Бендерам, чтобы сбежать из деревни.

Когда в их трактир пришли, там никого не было, но следы преступления даже не понадобилось искать. В подвал было невозможно спуститься из-за страшного зловония, а чуть позже в саду под яблонями были найдены человеческие останки.