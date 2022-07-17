День Андрея Наливы: что нельзя делать 17 июля

В народном календаре 17 июля именуется днем Андрея Наливы. Второе слово появилось в связи с тем, что именно к этому времени начинали наливаться колосья овса. А православная церковь в этот день чтит память Андрея Рублева - известного русского иконописца, принявшего в свое время в юношестве монашеский постриг в Троице-Сергиевом монастыре.

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В этот день запрещено было что-либо покупать, оставлять хоть на минуту маленьких детей без присмотра, чистить обувь, стирать одежду, ругаться и сквернословить. Наши предки верили, что если возлюбленные 17 июля ругаются, то это обернется непременно тем, что их дороги вскоре разойдутся.

Любое плохое слово направленное в чью-либо сторону в этот день обязательно возвращалось к самому хозяину.

Идеальным решением было день Андрея Наливы провести тихо и спокойно в любви со своей второй половинкой. Пускать новых людей в жизнь в такой день считалось дурной приметой.

Одинокие девушки верили, что если устроить особые обряды на любовь в такой день, то преподобный Андрей пошлет им суженого.