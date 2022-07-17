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1 час назад

Биологи открыли в Киргизии новый вид тихоходок

Газета.Ruиещё 1

Новый вид тихоходок открыли в Киргизии биологи из Ягеллонского университета в Польше. Об этом они рассказали в статье в журнале Zoologischer Anzeiger.

Биологи открыли в Киргизии новый вид тихоходок
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

Новый вид, названный Cornechiniscus mystacinus, относится к роду крупнотелых, более 0,3 мм длиной, тихоходок. Представители рода Cornechiniscus обитают во мхах и лишайниках и представлены практически на всех континентах, но в Центральной Азии их присутствие наиболее велико. При этом, однако, именно здесь они изучены хуже всего.

Изучая образцы, собранные в Киргизии, Италии и Аргентине, исследователи обнаружили среди киргизских тихоходок ранее неизвестный вид. Cornechiniscus mystacinus встречаются в горах вокруг города Таш-Кумыр в Джалал-Абадской области. Длина взрослых самок доходит до 0,5 мм, самцы намного мельче. Массивное и упитанное тело тихоходки имеет цвет от желтого до темно-оранжевого, глаза - черные, большие и круглые, когти гладкие, перибуккальные цирры - осязательные отростки в области рта - длинные, в отличие от других представителей рода Cornechiniscus.

Из-за этой особенности открытие нового вида требует пересмотра критериев самого рода Cornechiniscus, отмечают исследователи. Кроме того, оно поддерживает гипотезу о центрально-азиатском происхождении рода.

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