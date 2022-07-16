Как ровно 80 лет назад Красной армии удалось отстоять Сталинград

Никогда еще враг с Запада так далеко не углублялся на территорию страны, как в 1942 году. Германская армия вышла к Сталинграду, перерезая на Волге стратегически важный транспортный путь, соединяющий центр СССР с южными регионами, в том числе с Кавказом, откуда поступала бакинская нефть. Сталинградская битва стала одним из главных и решающих сражений не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Выстоять и не дать противнику пройти дальше — было главным смыслом оборонительной части битвы, в которой Красная армия прилагала колоссальные усилия в борьбе с вермахтом. Почему 6-я германская армия смогла продвинуться так далеко? Из-за чего штурм Сталинграда раз за разом не приносил немцам победы? «Лента.ру» вспоминает ход событий.
16 июля 1942 года в 17.40 передовой отряд 147-й стрелковой дивизии полковника Ивана Ковригина из состава 62-й армии, в ходе разведки хутора Морозов был обстрелян немецкими противотанковыми орудиями. В скоротечной перестрелке пять советских танков уничтожили неприятеля и без потерь отошли к своим.
В восемь часов вечера четыре немецких танка атаковали хутор Золотой. В ходе получасового боя противники потеряли по три бронемашины. Погибших в передовом отряде не было — лишь 11 раненых. Это были первые выстрелы многомесячной ожесточенной битвы.
Более серьезное боестолкновение произошло 20 июля, когда передовой отряд 33-й гвардейской стрелковой дивизии вместе с 651-м танковым батальоном попытался взять Чернышевскую. По итогам многочасового боя в отчете батальона констатировалось: «9 танков Т-34 сгорели от ударов термитных снарядов, один Т-34 разбит и остался на поле боя».
Попытка советского командования силами передовых отрядов прощупать намерения противника и заставить его развернуться из маршевых колонн в боевой порядок, потерпела неудачу. Оторванные от основных сил на расстояние 60-90 километров, отряды сковывались немецкими соединениями и уничтожались поодиночке, не имея возможности получить помощь от своих частей.
Представитель Генерального штаба Красной армии в 62-й армии сообщал начальнику Генштаба РККА генералу Александру Василевскому:
Требовалось изменить тактику, чтобы остановить стальной каток немецких дивизий. В задачу Сталинградского фронта (бывший Юго-Западный), общая ширина обороны которого составляла 520 километров, входило не допустить прорыв своих позиций через реку Дон в сторону Сталинграда. 22 июля командующим фронтом вместо маршала Семена Тимошенко был назначен генерал Василий Гордов.
Основные события весенне-летней кампании 1942 года развернулись на юге. Ставка Верховного главнокомандования вооруженных сил СССР, воодушевленная победами под Москвой, попыталась перехватить общую стратегическую инициативу в свои руки. В мае части Юго-Западного фронта под командованием Тимошенко предприняли наступление с целью освобождения Харькова.
Однако в ходе многодневных ожесточенных боев советские войска были окружены и разгромлены: общие потери составили 270 тысяч человек, из них 170 тысяч — безвозвратные. Стратегическая инициатива перешла к немцам, которые приступили к реализации плана Fall Blau («Синий вариант»).
Германская группа армий «Юг» была разделена на группу армий «А», которой надлежало наступать на Кавказ, и группу армий «Б». Основу последней составляла 6-я армия генерала Фридриха Паулюса в составе 12 пехотных и двух танковых дивизий. Целью этого оперативного объединения, которое считалась одним из самых боеспособных в вермахте, было захватить Сталинград.
Город на Волге не только носил имя главного идеологического противника Гитлера, но и являлся крупным промышленным центром оборонного значения
С воздуха действия своих наземных войск прикрывал 4-й воздушный флот под командованием генерала Вольфрама фон Рихтгофена.
Паулюс создал две ударных группировки: в южную входили 51-й армейский корпус при поддержке 24-го танкового корпуса, в северную — 8-й армейский корпус и 14-й танковый корпус. Между этими двумя клешнями действовала 44-я пехотная дивизия.
Утром 23 июля северная группировка начала наступление на правом фланге 62-й армии генерала Владимира Колпакчи. Немецкая авиация пробомбила артиллерийские батареи, после чего на окопы пехоты, оставшиеся без огневой поддержки, двинулись танки. Днем ранее немцы форсировали Дон у Цимлянской.
Вечером 23 июля в разговоре с Гордовым Сталин так оценил ситуацию:
Беседу вождь завершил фразой: «Имейте в виду, что Колпакчи — очень нервный и впечатлительный человек, хорошо бы направить к Колпакчи кого-либо покрепче для поддержания духа».
Трудность для советского командования заключалась в чрезмерной растянутости линии фронта и отсутствии резервов, позволявших вести наступление. Оставалось лишь угадывать направления главных группировок противника и пытаться их как-то парировать, собирая силы для контрударов.
В Москве трезво оценивали возможности Сталинградского фронта, еще 8 июля 1942 года отдав распоряжение о переброске на запад из состава войск Дальневосточного фронта семи стрелковых дивизий и трех стрелковых бригад.
25 июля 13-й танковый корпус полковника Трофима Танасчишина нанес контрудар по немецким войскам и предотвратил выход противника в тыл 62-й армии, отбив в том числе прорыв к штабу Колпакчи.
В своих мемуарах немецкий генерал Ханс Дерр так отозвался о случившемся:
Один советский танковый корпус был не в силах изменить ситуацию в свою пользу: в окружение попали 184-я и 192-я стрелковые дивизии (командир последней полковник Афанасий Захарченко был убит), 40-я танковая бригада и один полк 33-й гвардейской стрелковой дивизии. К своим окруженные вышли только 30 июля.
Прорыв советской обороны на подступах к Калачу-на-Дону (от которого до Сталинграда было 75 километров) заставил руководство Сталинградского фронта бросить в бой только формирующуюся 1-ю танковую армию генерала Кирилла Москаленко. Удар советских танкистов отбросил немецкие войска от переправы через Дон, заставив 14-й германский танковый корпус отступить на несколько километров.
При этом в разгар боев на севере южная группировка 6-й армии вытеснила части РККА на восточный берег Дона, лишив советские войска плацдарма на правом берегу реки.
28 июля Москва задала вопрос руководству Сталинградского фронта: «Скажите, кем занят в настоящее время юго-западный фас сталинградского внешнего обвода от станции Красный Дон до Райгорода?» На это был дан такой ответ: «Юго-западный фас Сталинградского обвода не занят никакими частями».
В целом ситуация на юге страны была близка к катастрофической. В тот же день, 28 июля, Сталин как нарком обороны издал приказ № 227.
В нем констатировалось: «Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа».
Приказ предписывал предавать суду военного трибунала любых начальников, допустивших отход без приказа своих частей; создавал штрафные роты и батальоны для проштрафившихся бойцов и командиров; формировал в пределах армий заградительные отряды, которым разрешалось на месте расстреливать трусов и паникеров.
«Пора кончить отступление. Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв» — гласил грозный документ.
«Нервный» Колпакчи был заменен на посту генералом Антоном Лопатиным. На помощь 1-й танковой пришла 4-я танковая армия генерала Василия Крюченкина. Для улучшения управления войсками 5 августа Ставка образовала Юго-Восточный фронт под командованием генерала Андрея Еременко, подчинив ему Сталинградский фронт, из состава которого были переданы 51-я, 57-я и 64-я армии (позднее и 62-я).
Верховное командование вермахта, столкнувшись с возросшим сопротивлением советских войск, было вынуждено повернуть 4-ю танковую армию генерала Германа Гота с кавказского на сталинградское направление.
Начальник Генерального штаба сухопутных войск Третьего рейха генерал Франц Гальдер отметил 30 июля в своем дневнике:
Появление целой танковой армии противника сильно осложнило задачу обороны подступов к Сталинграду: теперь надо было парировать удары не только с севера, но и с южного фланга. На угрожаемое направление срочно перебрасывались свежие стрелковые дивизии с Дальнего Востока и Сибири, усиленные танками.
3 августа у железнодорожной станции Абганерово авангард Гота наткнулся на жесткое сопротивление. Молниеносного прорыва к Сталинграду с юго-западного фаса не получилось. У разъезда 74-й километр закипело трехнедельное сражение, которое проходило на открытой безлесной местности, кое-где изрезанной балками и оврагами. Температура в степи в августе 1942-го доходила до 45 градусов в тени.
Тем временем назревал серьезный кризис на северном фланге Сталинградского фронта: 8 августа 14-й и 24-й германские танковые корпуса окружили в районе Калача на западном берегу Дона часть войск 62-й армии общей численностью 28 тысяч человек.
Судьба окруженных беспокоила Москву. 15 августа Сталин в директиве Ставки указывал:
Но директива запоздала — к тому времени советская группировка на западном берегу Дона была уничтожена: сил у Сталинградского фронта на ее спасение не было, как и значительного количества транспортной авиации для снабжения по воздуху.
В тот же день соединения Паулюса нанесли мощный удар по позициям армии Крюченкина, ликвидировав к 19 августа еще один крупный советский плацдарм на правом берегу Дона. Теперь командование германской 6-й армии могло сосредоточиться на наступлении непосредственно на Сталинград, до которого оставалось 60 километров.
23 августа 400 самолетов 4-го флота несколькими волнами обрушились на город.
Чередуя фугасные и зажигательные бомбы, нацисты создали огромный огненный смерч, превративший Сталинград в горящие руины
При этом погибло более 90 тысяч человек. К 23 августа удалось эвакуировать лишь 100 тысяч горожан из 400 тысяч.
Генерал Андрей Еременко отмечал, что за всю войну не видел более страшного зрелища: «Потоки горящей нефти и бензина устремлялись к Волге, горела поверхность реки, горели пароходы на сталинградском рейде, смрадно чадил асфальт улиц и тротуаров, мгновенно, как спички, вспыхивали телеграфные столбы. Визг летящих с высоты бомб смешивался с гулом взрывов, скрежетом и лязгом рушащихся построек, потрескиванием бушевавшего огня. В этом хаосе звуков отчетливо выделялись стоны и проклятия гибнущих, плач и призывы о помощи детей, рыдания женщин».
В четыре часа дня 16-я немецкая танковая дивизия из состава 14-го корпуса прорвалась к Волге близ северной окраины города, тем самым отрезав 62-ю армию от остальных сил фронта.
В донесении сообщалось: «В полдень командиры танков справа на горизонте увидели красивые очертания города Сталинграда, протянувшегося вдоль Волги на 40 километров. Водонапорные башни, заводские трубы и высокие дома виднелись сквозь дым пожаров».
В районе станции Гумрак завязался бой с батареями 1077-го зенитного артиллерийского полка РККА, в числе бойцов которого были 75 девушек-добровольцев. Немецкие танки появились недалеко от Сталинградского тракторного завода и начали его обстрел.
Поначалу Сталин недооценил случившееся: «Противник прорвал ваш фронт небольшими силами. У вас имеется достаточно сил, чтобы уничтожить прорвавшегося противника. Соберите авиацию обоих фронтов и навалитесь на прорвавшегося противника. Мобилизуйте бронепоезда и пустите их по круговой железной дороге Сталинграда. Пользуйтесь дымами в изобилии, чтобы запутать врага».
25 августа тон Верховного главнокомандующего был совсем другим:
Вождь явно имел в виду данное ему Еременко в качестве командующего Брянским фронтом обещание разбить «подлеца Гудериана», а вместо этого потерпевшего поражение в ходе наступления немецких войск на Москву в октябре 1941-го.
В ответ на прорыв 14-го корпуса руководство Сталинградским фронтом обрушило на него ряд контрударов, отрезав на какое-то время от основных сил. Немцам пришлось снабжать окруженных по воздуху.
26 августа Гальдер записал: «У Сталинграда — весьма напряженное положение из-за атак превосходящих сил противника. Наши дивизии уже не так сильны. Командование слишком нервничает».
Контрудары на севере и стойкая оборона на юге, у Абганерово, позволили дивизиям 62-й и 64-й армий 1 сентября беспрепятственно отступить в Сталинград. Большая часть города находилась в полосе войск Лопатина. Но все понимали, что этими силами Сталинград не удержать.
3 сентября в своей директиве представителю Ставки генералу Георгию Жукову Сталин приказал: «Противник находится в трех верстах от Сталинграда. Сталинград могут взять сегодня или завтра, если северная группа войск не окажет немедленной помощи. Потребуйте от командующих войсками, стоящими к северу и северо-западу от Сталинграда, немедленно ударить по противнику и прийти на помощь сталинградцам».
Сталинградский фронт был усилен двумя свежими армиями: 24-й генерала Дмитрия Козлова и 66-й генерала Родиона Малиновского. Нависая над 6-й немецкой армией, советские войска наносили контрудары по левому флангу Паулюса, не позволяя ему сосредоточить всю мощь против защитников Сталинграда.
12 сентября командующим 62-й армией был назначен генерал Василий Чуйков, а 13 сентября начался штурм города.
Этот день новый командующий запомнил навсегда: «На наш командный пункт, находившийся на самой вершине Мамаева кургана, ливнем сыпались мины, снаряды и бомбы противника. За весь день 13 сентября мне только один раз удалось поговорить с командующим фронтом. Я кратко доложил ему обстановку и просил в ближайшие сутки дать мне две-три свежие дивизии: отражать удары врага было нечем».
Положение на некоторое время спасла срочно направленная через Волгу 13-я гвардейская дивизия генерала Александра Родимцева, но к 26 сентября германские части прорвались на стыке 62-й и 64-й армий к Волге, разъединив обе армии. Ожесточенные бои шли и в центре Сталинграда, в том числе на Мамаевом кургане, а сама река полностью простреливалась немецкой артиллерией и авиацией.
Соединения обеих сторон таяли в жестоких боях как восковые свечи. Ярким примером этого служит 308-я стрелковая дивизия полковника Леонтия Гуртьева, будущего героя Советского Союза.
Дивизия была сформирована 15 июня 1942 года в Омске, 19 августа выступила на фронт, а в сентябре приняла участие в контратаках Сталинградского фронта севернее города. По состоянию на 15 сентября ее численность составляла 8671 человек. К 20 сентября она поредела до 4467 командиров и бойцов. В ночь на 1 октября 308-я была срочно переправлена на правый берег Волги и влилась в ряды 62-й армии. На тот момент в ней состояло 4055 человек.
Гуртьевцы были направлены на один из самых угрожаемых участков — в район завода «Баррикады», где немцы активно пытались пробить советскую оборону. К 10 октября состав дивизии поредел до 3225 бойцов и командиров, а к 20 ноября в ее составе осталось лишь 1727 человек. 25 декабря 1942-го остатки 308-й были выведены из состава 62-й армии на переформирование. В ходе обороны Сталинграда 308-я стрелковая дивизия успешно отразила 117 немецких атак.
28 сентября Ставка преобразовала Юго-Восточный фронт в Сталинградский и Донской. Оборонительные задачи в городе поручались Еременко, а наступательные, к северу от Сталинграда — генералу Константину Рокоссовскому.
При этом две армии Донского фронта — 21-я и 63-я — занимали оборону на чрезмерно широком участке в 350 километров, тогда как 4-я танковая, 24-я и 66-я армии вели активные действия на сравнительно небольшой территории междуречья Дона и Волги против 6-й армии Паулюса.
Сам же Чуйков перешел к тактике небольших штурмовых и блокирующих групп: первые захватывали здания, уничтожая противника, вторые закреплялись и отбивали атаки неприятеля.
В условиях позиционной войны в частях активно развивалось снайперское движение. Одним из самых результативных стрелков 62-й армии стал Василий Зайцев, который с 10 октября по 17 декабря 1942 года уничтожил 225 вражеских солдат и офицеров.
Прижатая врагом к Волге и в нескольких местах разрезанная 62-я армия не только активно оборонялась, но и кое-где контратаковала. Этому содействовала продуманная система артиллерийской поддержки.
Начальник штаба 62-й армии маршал Николай Крылов вспоминал: «Батальонная и полковая артиллерия — как правило, рассредоточенная поорудийно — находилась, по сути дела, в боевых порядках пехоты, нередко в двухстах — ста метрах от вражеского переднего края. Дальнобойная же артиллерия, стоявшая за Волгой, была приближена к пехоте тем, что ее наблюдательные пункты располагались под рукой у общевойсковых командиров, и те могли направлять огонь на нужный участок».
Со своей стороны Паулюс получил в свое распоряжение соединения из армии Гота. Овладев большей частью центра города и выйдя к реке в районе пристани Купоросное, в октябре 1942-го немцы направили острие удара на северную часть Сталинграда, в район основных сталинградских заводов: «Баррикады», «Красный Октябрь», Сталинградский тракторный.
Но перенеся боевые действия из приволжских степей в промышленный район города, застроенный мощными зданиями из железобетона, вермахт лишился своего главного преимущества — свободы маневра. Сблизившись с противником на расстояние броска гранаты, немцы не могли в ближнем бою в должной мере использовать всю мощь своей авиации, танков и артиллерии.
С севера же 6-й армии постоянно приходилось отражать атаки советских танковых и стрелковых частей, которые не позволяли сконцентрировать все силы на взятии Сталинграда, хотя Берлину не раз казалось, что город вот-вот падет.
Паулюс получал все новые резервы, в том числе за счет группы армий «А». К 17 октября численность его армии достигла 334 тысяч солдат и офицеров. Сбылось пророчество начальника штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта генерала Альфреда Йодля о том, что судьба битвы за Кавказ решится на Волге.
Выступая 8 ноября в Мюнхене Гитлер рассказал всему миру о ситуации в Сталинграде: «Случайно он носит имя самого Сталина, но не думайте, что я рвался туда по этой причине. Он важен исключительно тем, что это важный пункт, ведь там мы отрезаем транспортные пути, по которым перевозятся 30 миллионов тонн грузов, в том числе девять миллионов тонн нефти. Я хотел захватить это все. И мы это и получили; там остались невзятыми всего каких-то несколько совсем небольших территорий».
Фюрер не подозревал, что Генеральный штаб Красной армии готовит гигантскую мышеловку его войскам, втянувшимся в мясорубку отчаянной битвы, планируя 19 ноября ударить по флангам армии Паулюса, а также войскам сателлитов и окружить их.
К тому времени командный пункт Чуйкова находился под открытым небом на берегу Волги, в 200-300 метрах от переднего края. Наступило резкое похолодание до минус 15 градусов, и по реке пошли крупные льдины, мешая доставлять в Сталинград свежие подразделения, боеприпасы и продовольствие. 62-я армия до середины декабря, когда установился прочный лед, оказалась полностью отрезана от левого берега.
Воспользовавшись этим, в половину седьмого утра 11 ноября Паулюс предпринял очередное наступление на позиции защитников города. Удар наносился силами пяти пехотных и двух танковых дивизий на участке шириной около пяти километров. Ожесточение боев достигло невиданного характера.
Батальон немецкого капитана Вельца участвовал в атаке на завод «Красный Октябрь». Его командир отмечал:
19 ноября 1942 года, когда началось советское контрнаступление Юго-Западного фронта генерала Николая Ватутина, Сталинградского генерала Андрея Еременко и Донского генерала Константина Рокоссовского, нацистам стало не до штурма города.
К тому времени сильно поредевшие дивизии 62-й армии удерживали северо-восточные кварталы Сталинграда, часть завода «Красный Октябрь», плацдарм «остров Людникова» (названный по фамилии оборонявшего его командира 138-й стрелковой дивизии) восточнее завода «Баррикады» и район севернее Тракторного завода.
Советские войска выстояли, но до окончания битвы было еще далеко — необходимо было окружить и уничтожить сильного и умелого противника.