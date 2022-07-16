Откуда взялось выражение «у кошки девять жизней»?

Английская пословица гласит: “У кошки девять жизней. Три она играет, три бродяжничает, а три остается на месте”. В шекспировской пьесе “Ромео и Джульетта” Меркуцио говорит про “одну из девяти жизней”, обращаясь к Тибальту. В “Толковом словаре живого великорусского языка” Даль приводит пословицу: “Кошку девятая смерть донимает, она живуча”. Почему уже несколько столетий представители разных народов говорят о том, что наши питомцы обладают девятью жизнями?

Фото: Petstory.ru Petstory.ru

Согласно одной из теорий, это поверье возникло в Древнем Египте, где кошки почитались как божественные существа, обладающие сверхъестественными способностями. Ра, бог солнца, принимавший кошачью форму во время посещений подземного мира, дал жизнь четырём богам, которые, в свою очередь, породили еще четырёх, известных под общим названием Эннеада. Египтяне считали бога-кошку Ра воплощением девяти жизней в одной форме.

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У других народов число девять считается наделённым особым значением, триединством триединств и конечным числом. В Китае верят в то, что девятка – это счастливое число, а нумерологи связывают его с прощением, состраданием и успехом. Однако эта цифра в отношении кошек не универсальна. В некоторых испаноязычных странах кошек наделяют семью жизнями, а в турецком и арабском фольклоре – всего шестью.

По правде говоря, даже самый суеверный человек согласится с тем, что кошки смертны. Но что в наших питомцах могло вызвать появление этих легенд по всему миру? Скорее всего, загадка кроется в их удивительной способности выживать даже в самых безнадёжных ситуациях.

Каждое второе воскресенье мая в бельгийском городе Ипр проходит парад "Каттенштоет", посвящённый средневековому обычаю сбрасывать кошек на городскую площадь с семидесятиметровой колокольни Суконного зала. Происхождение этого любопытного ритуала, как водится, исчезло в тумане времени. Но известно, что кошки использовались для защиты от хищников-паразитов шерсти, хранившейся там зимой. Как только наступала весна, шерсть продавалась, кошки становились ненужными, и неблагодарные купцы просто выбрасывали их из окон.

А кошки, похоже, выживали! В 1817 году, после дефенестрации живой кошки, городской смотритель заметил, что "несмотря на высоту падения, животное быстро убежало, чтобы больше никогда не участвовать в подобных церемониях". Вы будете рады узнать, что это был последний раз, когда в параде участвовали настоящие кошки; в современном мире люди выбрасывают из окон кукол.

То, как именно кошки могут выжить после падения с высоты, было обнаружено в 1894 году, благодаря новаторскому использованию хронофотографической камеры французским физиологом Этьеном-Жюлем Мареем. Он использовал камеру с выдержкой шестьдесят снимков в секунду, чтобы запечатлеть, что происходит, когда он держит кошку вверх ногами и роняет ее. Он увидел, как кошка извивается, маневрирует головой, спиной, лапами и хвостом, принимая вертикальное положение, чтобы смягчить удар при падении на землю.

Этьен-Жюль Марей запечатлел кошку в падении

Марей запечатлел, как кошка использует свою высокоразвитую вестибулярную систему во внутреннем ухе, которая контролирует равновесие и ориентацию. Система запускает рефлекс выпрямления, позволяя кошке быстро определить, как именно нужно встать и скорректировать свое тело в середине полёта. Котята начинают демонстрировать способность выпрямлять себя уже через три недели, а к семи неделям рефлекс полностью формируется.

Однако у кошек есть и другие “встроенные” преимущества. Будучи охотниками, лазающими по деревьям, они сформировали мускулистые, угловатые лапы, идеально подходящие для прыжков и амортизации при приземлении. Также – скелетную систему, включающую 30 позвонков без учёта хвоста, которая делает их позвоночник невероятно гибким и снижает риск повреждения костей при падении. По сравнению с площадью поверхности тела их вес невелик, что помогает снизить скорость падения и даёт дополнительное время для срабатывания рефлекса выпрямления.

Способность кошек выживать после падения хорошо известна. Одна кошка в Нью-Йорке выпала из окна тридцать второго этажа здания, получив при этом скол зуба и разрыв легкого. После двух дней пребывания в больнице для животных она поправилась настолько, что смогла вернуться домой. Ещё более удивительна история о том, как одна кошка упала с высоты 46 этажей, вообще не получив травм. Это позволило ей установить довольно сомнительный мировой рекорд, хотя скептики отмечают, что козырёк здания частично смягчил падение.

Эти удивительные подвиги привели к предположениям о том, что кошки особенно приспособлены к выживанию при длительных падениях. В 1987 году в журнале Американской ветеринарной медицинской ассоциации были опубликованы результаты исследования 132 кошек, которые упали со зданий и были доставлены в Нью-Йоркский медицинский центр для животных. Исследование показало, что, в среднем, они упали с высоты эквивалентной 5,5 этажам, а самое большое – с высоты 32 этажа. И, хотя, в той или иной форме, двум третям кошек потребовалось медицинское вмешательство, а половина из них умерла бы без лечения, выживаемость пушистых составила около 90 %.

кошки особенно приспособлены к выживанию при длительных падениях

Возможно, самое интригующее, что обнаружили исследователи, – это то, что после определенного момента падения шансы кошки на выживание начинают расти. По данным учёных, хотя первоначально количество травм на кошку увеличивалось в зависимости от высоты падения, переломный момент наступил при падении с высоты около семи этажей. После этого количество травм фактически уменьшилось.

Исследователи предложили свое объяснение. Когда кошки начинают падать, они напрягаются, выгибают спину и полагаются на свои физиологические преимущества, чтобы выжить. Эта стратегия оказывается приемлемой для падений на короткие расстояния. Но она менее эффективна для падений на более длинные расстояния, такие, чтобы кошка достигла скорости свободного падения – точки, в которой её скорость при падении становится постоянной.

У кошек относительно низкая скорость свободного падения – около 95,5 км/час, что примерно в два раза ниже, чем у людей. Эта скорость достигается при падении с высоты примерно пятиэтажного дома. До этого момента травмы становятся всё более серьёзными. Но при удлинении времени падения, по версии учёных, кошки успевают принять более расслабленное состояние тела, используя его, скорее, как парашют. Таким образом они минимизируют свои травмы.

Однако главным недостатком исследования было то, что выборка подопытных была значительно перекошена в сторону кошек, которые изначально, если не окончательно, выживали после падения. В конце концов, хозяева не стали бы везти своих кошек в ветеринарную клинику, если бы они потом погибли. Дальнейшие сомнения вызвало исследование 119 кошек, упавших с высоты не менее четырёх этажей, опубликованное в октябре 2004 года в журнале "Journal of Feline Medicine and Surgery" (“Журнал кошачьей медицины и хирургии”). Одним из основных выводов исследования было то, что "падения с седьмого или более этажей связаны с более тяжелыми травмами и с более высокой частотой травм грудной клетки".