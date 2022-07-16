Зачем смотреть в зеркало, когда что-то забыл

Забыли что-то дома? Нужно вернуться, посмотреть в зеркало, а потом улыбнуться или покривляться себе в ответ. Странный ритуал, но его до сих пор придерживаются многие семьи. Откуда пошла эта примета, рассказываем в материале "Рамблера".

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Примета очень древняя, как и другие, связанные с зеркалами. Наши предки верили, что если вернуться домой внезапно, без плана, можно нарушить покой домового, который живет в каждом доме. Это может обидеть и даже разгневать существо. Согласно поверьям, домовой может за такой поступок начать мстить человеку: его начнут преследовать неудачи. Поэтому надо посмотреть в зеркало, чтобы успокоить невидимого хозяина дома и не нарушить границы двух миров. Это одно из самых популярных объяснений приметы.

Еще одно говорит о том, что в каждом человеке живет темная сторона личности, которая препятствует его планам. Именно из-за нее мы становимся рассеянными и что-то забываем. Например, взять зонт или выключить утюг. В таком случае в зеркало надо смотреть и улыбаться потому, что таким образом человек заявляет, что не боится темных сил.