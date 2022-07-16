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1 час назад

В сети вспомнили первый конкурс красоты в СССР

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В сети вспомнили первый конкурс красоты в СССР. Фото с мероприятия опубликовали в Telegram-канале «История Москвы».

В сети вспомнили первый конкурс красоты в СССР
Фото: Игорь Михалев / РИА НовостиИгорь Михалев / РИА Новости

В 1988 году в столице по инициативе органа Московского Городского комитета Комсомола организовали конкурс «Московская красавица-88». Курирование мероприятия осуществляло Управление культуры при Исполнительном комитете Моссовета.

Участницы конкурса предстали на публике в купальниках, что вызвало широкий общественный резонанс. Советский Союз отличался консервативной политикой, и проведение «Московской красавицы» стало возможно только благодаря перестройке, объяснила администрация «Истории Москвы». Авторы канала подчеркнули, что мероприятие стало сенсацией не только для жителей страны, но и для мировой общественности.

Публикация и снимок участниц «Московской красавицы-88» вызвал бурный отклик у пользователей сети. Фото набрало более двухсот положительных реакций от фолловеров.

Ранее в сети обсудили естественную, по мнению россиян, красоту советских женщин.

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