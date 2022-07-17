В сети обсудили советских мальчиков в колготках

Советских мальчиков в колготках обсудили пользователи запрещенной в РФ соцсети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Дискуссия разгорелась под фото, сделанным в 1969 году в парке «Сокольники». В кадр попали два мальчика в белых рубашках, шортах и разноцветных плотных колготках.

Фото: Мослента Мослента

«Мальчики в колготках! Нынешнее поколение про них и не слышало», — заявила одна из пользовательниц. Другая возразила ей, отметив, что многие дети ходят так до сих пор. «Ничего себе, бедные дети! Эти несчастные колготки вечно спадали, терпеть их не могла», — продолжила обсуждение первая. Женщина добавила, что ее сын родился в 1986 году и колготки никогда не носил.

Еще один юзер напомнил о предшественниках колготок — чулках, которые дети носили под юбками и шортами. «Мне довелось опробовать это на себе. Помню конструкцию из белого жилетика-лифчика, застегивавшегося на спине, и петель-защепок, удерживающих чулочек на ноге и крепящихся к нему на резинках. Процесс надевания этой амуниции по утрам незабываем… О стиле и красоте всего костюма и качестве хлопчатобумажных, фактурных, исключительно коричневых чулок умолчу», — поделился он.