72-летняя велосипедистка пересекла всю Америку за 43 дня

Пожилая жительница США проехала через всю страну от границы с Мексикой до границы с Канадой. Путь занял у нее более шести недель, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Фото: Мир24 Мир24

72-летняя Линнея Сальво двигалась по Тихоокеанскому побережью. Она преодолела 3353 километра за 43 дня. Также она нарисовала при помощи GPS-трека символ мира. По результатам путешествия она получила титул самой пожилой женщины, пересекшей Америку на велосипеде.