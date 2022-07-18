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4 часа назад

72-летняя велосипедистка пересекла всю Америку за 43 дня

Мир24иещё 1

Пожилая жительница США проехала через всю страну от границы с Мексикой до границы с Канадой. Путь занял у нее более шести недель, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

72-летняя велосипедистка пересекла всю Америку за 43 дня
Фото: Мир24Мир24

72-летняя Линнея Сальво двигалась по Тихоокеанскому побережью. Она преодолела 3353 километра за 43 дня. Также она нарисовала при помощи GPS-трека символ мира. По результатам путешествия она получила титул самой пожилой женщины, пересекшей Америку на велосипеде.

В следующий раз она собирается проехать на велосипеде от Полярного круга до Средиземного моря.

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