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1 час назад

Как известный художник испортил репутацию актрисе одной картиной

Даша Краснова

Для картины "Абсент" Эдгара Дега позировала Эллен Андре — французская актриса и натурщица. Позже работа буквально разрушила репутацию женщины. "Рамблер" раскажет об этом подробнее.

Как известный художник испортил репутацию актрисе одной картиной
Фото:  "Абсент" Эдгара Дега "Абсент" Эдгара Дега

В то время Эллен Андре часто встречалась на полотнах Эдуарда Мане и Пьера Огюста Ренуара. Именно этот факт, а не успешная многолетняя театральная карьера Эллен сделали ее популярной.

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По словам девушки, она должна была стать учительницей начальных классов, но из-за слабых знаний по математике эта идея была отвергнута. Андре пошла работать моделью в магазин дамской моды Уорта, а позже стала актрисой.

С середины 1870-х она часто бывала в кафе "Новые Афины" — излюбленном месте встречи богемы. Подобное поведение Эллен было необычным. Незамужняя женщина из хорошей семьи не должна была появляться в подобных местах одна. Лишь проститутки или представительницы рабочего класса могли посещать такие заведения без сопровождения.

В кафе "Новые Афины" она познакомилась с Эдуардом Мане, Эдгаром Дега и Огюстом Ренуаром, для которых стала работать моделью. Однако необходимым условием для этой деятельности были не красота или хорошая фигура, а способность Эллен застывать в определенной позе.

Позже Дега нарисовал картину "Абсент". Сейчас это одна из самых известных работ художника. Изначально она имела другое название и даже не одно. На первой своей выставке полотно называлось "Эскиз французского кафе", потом "Люди в кафе". В итоге, она получила финальное название "Абсент".

Эдгар Дега "Абсент"

На картине перед девушкой стоит бокал абсента, на соседнем столе графин с водой. Из-за крепости абсент обычно разбавляли. По позе и выражению лица можно сказать, что это уже не первый ее бокал. Несвежее лицо мужчины рядом говорит, что он пил весь день или несколько дней. Перед ним на столе мазарган – коктейль на основе кофе, снимающий похмелье.

Эта работа сильно подпортила репутацию актрисы Эллен Андре. Критик Джордж Мур называл Эллен распутной алкоголичкой, поэтому Дега пришлось выступать с опровержениями, что актриса всего лишь позировала, а не пила.

В качестве компенсации Эдгар Дега предложил девушке свою картину. Позже критик, который развязал травлю актрисы, извинился, Он написал, что картина не имеет ничего общего с пьянством, а просто произведение искусства.

Истории,Джордж Мур,Эдуард Мане,Пьер Огюст,Эдгар Дега,
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