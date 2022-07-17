Блогерша пришла покупать дом и пережила удар молнии

Тиктокерша по имени Крисс хотела присмотреться к дому на продажу и снимала его на видео для своего бойфренда, когда в жилье ударила молния. На ролики блогерши в TikTok, где она рассказывает о том, что пережила, обратило внимание издание The Sun.

По словам Крисс, она хотела купить дом, однако после инцидента передумала. В одном из роликов о случившемся, набравшем 5,3 миллиона просмотров, она показывала, как пришла в пустой дом, где внезапно раздался громкий звук и возникла яркая вспышка. «Молния ударила в дом — это знак от Бога?» — говорит автоматически сгенерированный голос за кадром.