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1 час назад

Блогерша пришла покупать дом и пережила удар молнии

Lenta.ru

Тиктокерша по имени Крисс хотела присмотреться к дому на продажу и снимала его на видео для своего бойфренда, когда в жилье ударила молния. На ролики блогерши в TikTok, где она рассказывает о том, что пережила, обратило внимание издание The Sun.

Блогерша пришла покупать дом и пережила удар молнии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Крисс, она хотела купить дом, однако после инцидента передумала. В одном из роликов о случившемся, набравшем 5,3 миллиона просмотров, она показывала, как пришла в пустой дом, где внезапно раздался громкий звук и возникла яркая вспышка. «Молния ударила в дом — это знак от Бога?» — говорит автоматически сгенерированный голос за кадром.

В еще одном видео Крисс рассказала, что удар молнии пришелся на навес для машин и в дверь в дом — молния обожгла дверь, погасила свет на кухне. Цементное покрытие на парковке было повреждено, цементная пыль покрыла машину девушки. Сама Крисс уцелела, однако на предложение бойфренда продолжить осмотр дома ответила отказом.

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