Кинолог рассказал, как гулять с собакой в плохую погоду

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев дал рекомендации хозяевам собак о том, как выгуливать питомцев в дождь и грозу. Об этом сообщает "Мослента".

Если собака боится грозы, то стоит ей дать переждать непогоду дома. В этот момент не стоит давать ей лакомства, чтобы не закрепить страх. При этом, можно использовать успокоительные лекарства, но только после консультации с ветеринаром.