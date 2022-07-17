Кинолог рассказал, как гулять с собакой в плохую погоду

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев дал рекомендации хозяевам собак о том, как выгуливать питомцев в дождь и грозу. Об этом сообщает "Мослента".
Эксперт посоветовал не выгуливать собаку слишком долго.
«В непогоду собаководам следует отменять длительные прогулки, по возможности обеспечивать питомцев специальной одеждой, которая поможет защититься от сильного ветра и дождя»
Если собака боится грозы, то стоит ей дать переждать непогоду дома. В этот момент не стоит давать ей лакомства, чтобы не закрепить страх. При этом, можно использовать успокоительные лекарства, но только после консультации с ветеринаром.
«После прогулки под дождем тщательно вымойте псу лапы и высушите шерсть хорошо впитывающим влагу полотенцем. Чтобы избежать простуды, убедитесь, что собака не лежит на сквозняке»
Ранее сообщалось, что лимит на перевозку животных в самолете могут увеличить.