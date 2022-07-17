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1 час назад

Кинолог рассказал, как гулять с собакой в плохую погоду

Мария Каткова

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев дал рекомендации хозяевам собак о том, как выгуливать питомцев в дождь и грозу. Об этом сообщает "Мослента".

Кинолог рассказал, как гулять с собакой в плохую погоду
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт посоветовал не выгуливать собаку слишком долго.

«В непогоду собаководам следует отменять длительные прогулки, по возможности обеспечивать питомцев специальной одеждой, которая поможет защититься от сильного ветра и дождя»

Если собака боится грозы, то стоит ей дать переждать непогоду дома. В этот момент не стоит давать ей лакомства, чтобы не закрепить страх. При этом, можно использовать успокоительные лекарства, но только после консультации с ветеринаром.

«После прогулки под дождем тщательно вымойте псу лапы и высушите шерсть хорошо впитывающим влагу полотенцем. Чтобы избежать простуды, убедитесь, что собака не лежит на сквозняке»

Ранее сообщалось, что лимит на перевозку животных в самолете могут увеличить.

Истории,Владимир Голубев,
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