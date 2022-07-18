День в истории: Универсиада закончилась, родились Евтушенко и Мандела

Чем примечательна дата 18 июля?

Фото: Президент ЮАР Нельсон Мандела/loc.gov Источник : https://realnoevremya.ru/articles/256131-chem-primechatelna-data-18-iyulya Президент ЮАР Нельсон Мандела/loc.gov Источник : https://realnoevremya.ru/articles/256131-chem-primechatelna-data-18-iyulya

Сегодня, 18 июля, в России отмечают День создания органов государственного пожарного надзора, а в мире — День голубоглазых. 18 июля Минтимер Шаймиев принял участие в запуске цифрового телевидения, появился лозунг-шутка "Партия, дай порулить!", мир узнал о существования полония. В этот день родились: борец за права человека Нельсон Мандела, поэт Евгений Евтушенко, семикратный чемпион Европы по прыжкам в воду Виктор Минибаев, певица Полина Виардо. Умерли: купец Хасан Апанаев, художник Василий Поленов. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Пришла цифра

18 июля 1863 года умер Хасан Апанаев, казанский купец первой гильдии. Известен как благотворитель, пожертвовавший значительную сумму на строительства в Казани больницы для больных холерой, награжден двумя золотыми медалями за благотворительность.

18 июля 1921 года советское правительство призвало Запад помочь голодающим Поволжья, пик голода пришлся на осень 1921-го — весну 1922-го. В ситуации отсутствия резервов продовольствия СССР обратился за помощью к иностранным государствам. В конце 1921 года она пришла — от негосударственных организаций Европы и Америки. Открылось около 9 500 столовых.

18 июля 2007 года в здании телекомпании "Эфир" состоялась церемония официального запуска тестового вещания цифрового эфирного телевидения в Татарстане. В нем принял участие Минтимер Шаймиев, который отметил: "Переход на цифровое вещание не только явление положительное, оно просто необходимо. Не нужно сомневаться в этом шаге, ведь время диктует свое. Перемены случались с нами не единожды : несколько лет назад мир перешел на компакт-диски, хотя все компании, реализующие звуковые носители, думали, что потерпят большие убытки. Далее пришла пора сотовых телефонов, появились жидкокристаллические мониторы. Информационные технологии развиваются очень быстро".

18 июля 2013 года в Казани завершилась Универсиада, в которой приняли участие 160 стран, 11 800 спортсменов. Российская сборная завоевала 292 медали. Одновременно проводилась "Культурная Универсиада" с Сабантуем. По заявлению президента Международной федерации студенческого спорта Клода-Луи Галльена, казанская Универсиада признана лучшей за всю историю проведения всемирных студенческих-молодежных спортивных соревнований.

18 июля 2021 года "Реальное время" рассказывало об Эльвире Кудрявцевой — заведующей отделением пульмонологии в казанской горбольнице №16. Эльвира — продолжательница семейной врачебной династии, отличница, доктор, которая с первого дня работала в "красной зоне" ковидного госпиталя. Она плачет по каждому, кого не удалось спасти. И считает обязанностью не только лечить, но и утешать пациента.

А порулить-то и не дали

18 июля 1932 года родился Евгений Евтушенко, поэт, режиссер и сценарист. Вероятно, массовому современному читателю он знаком по песне "Со мной вот что происходит" к фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!". В 1963 году тридцатилетний Евтушенко был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Кроме того он автор поэмы "Казанский университет".

18 июля 1988 года команда КВН Новосибирского университета озвучила в своем телевыступлении шутку "Партия, дай порулить!", оттолкнувшись от лозунга "Партия — наш рулевой". Как отметил один из участников команды: "Свободы в стране не было. Наша шутка — это метафора, которая считалась в то время очень смелой. Мы даже потом значки встречали на Арбате с надписями "Партия, дай порулить".

Второй после урана