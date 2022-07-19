Великие кофеманы в истории

Часто мы обращаемся к теме кофе в профессиональном плане, в художественном, в гастрономическом, но почему-то очень редко задумываемся о тех людях, которые продвигали культуру кофепития во все периоды существования истории.

Фото: Inc-News Inc-News

Царь-новатор Петр I был первым кофеманом в Российской Империи. Привез он традиции потребления напитка из ароматных зерен из Голландии, восхитившись и вдохновившись тем, как устроены там кофейные дома, в то время игравшие важную социальную роль в обществе. Конечно, в России не получилось создать что-то подобное в тот период времени, но, тем не менее, хотя бы в аристократических кругах стали говорить о таком напитке, как кофе.

Видео дня

Еще один великий кофеман России - императрица Екатерина Великая. Каждое утро ее начиналось с чашечки черного, заваривали ей его в самоваре (который, кстати, до сих пор находится во дворце в Петергофе). Напиток был настолько крепкий, что никто не понимал, каким образом вообще можно такое пить. Рецепт: 1 фунт кофе (410 гр) заливали водой и доводили до кипения, данного объема хватало на 5 чашек, императрица выпивала две с утра, а остальное выпивали слуги, сильно разбавляя его водой. Она настолько любила кофе, что даже ни одна церковная служба, которую она посещала, не обходилась без кофепития.

Французы тоже не отставали и занимали ведущие места в рядах кофеманов.

Наполеон обожал кофе, он не представлял ни одного дня без чашечки этого напитка с утра. Но во время континентальной блокады Англии, одни указом он запретил ввоз зерен во Францию, тем самым вызвав кризис в соседней стране и страдая самостоятельно. Но много позже, на острове Святой Елены, Бонапарт пил свой кофе и наслаждался этим. С тех пор этот кофе до сих пор популярен и считается одним из экспортных товаров на острове. Кстати, рецепт кофе для Наполеона таков: 200 мл черного кофе с добавлением щепочки соли и сахара, дополнить четвертью чашки коньяка. Ох, уж эти французы, c’est seulement la mode de la vie.

Бальзак - известный французский писатель тоже не мог прожить ни дня без кофе. Да и не без одной чашки, а без 50. Доподлинно известно, что он выпивал около 50 чашек в день и говорил о том, что именно кофе оживляет организм и структурирует мысли.

Французский философ Вольтер выпивал в день около 40 чашек кофе, но не чистого: в равной пропорции его смешивали с какао и варили такой “мокко”. Удивительно, что он прожил до 84 лет, что опровергает тот факт, что кофе для всех - вреден.

В музыкальном мире известные музыканты также отдавали свое предпочтение кофе. Например, Бах написал целое произведение, посвященное кофе - “Кофейная кантата”, а Бетховен за чашечкой черного кофе, сваренного в турке, думал о будущих симфониях.

А любимый многими дамами Бенджамин Франклин даже не поднимался на борт корабля без кофе с собой. Он обожал проводить время в кофейнях, еще в то время, когда это не было так популярно.