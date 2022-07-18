В Японии изобрели капсулу, позволяющую спать на работе

Две японские компании Itoki Corp. и Koyoju Gohan KK разработали «капсулу для сна», которая поможет трудоголикам, – «инемури». Этот термин используется для людей, что восстанавливают силы сном в общественных местах, таких как работа или общественный транспорт, в не самых удобных позах, а иногда даже стоя.