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3 часа назад

В Японии изобрели капсулу, позволяющую спать на работе

Primpress

Две японские компании Itoki Corp. и Koyoju Gohan KK разработали «капсулу для сна», которая поможет трудоголикам, – «инемури». Этот термин используется для людей, что восстанавливают силы сном в общественных местах, таких как работа или общественный транспорт, в не самых удобных позах, а иногда даже стоя.

В Японии изобрели капсулу, позволяющую спать на работе
Фото: Christian Erfurt on UnsplashChristian Erfurt on Unsplash

Проектировщики утверждают, что конструкция обеспечит комфортный отдых в позе «фламинго» за счет поддержки головы, коленей и задней части тела офисного работника, который решил вздремнуть стоя.

Кавасима Саэко – коммуникативный директор Itoki – надеется, что такая капсула позволит офисным трудоголикам восполнить дефицит сна с большей пользой для организма:

«В Японии много людей, запирающихся в уборной, чтобы отдохнуть, – не думаю, что это полезно для здоровья. Куда лучше спать в удобном для этого месте»

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