В Великобритании появится летающее такси

На данный момент разработка компании проходит сертификацию в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA). Американский рынок станет для нее первым. Однако документ FAA может быть признан Управлением гражданской авиации Великобритании (CAA). Таким образом Joby Aviation станет первой компанией, которая запросила зарубежную сертификацию пилотируемых самолетов eVTOL (electric vertical take off and landing).