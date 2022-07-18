Мужчина поймал аллигатора голыми руками

Житель американского города Саванна, штат Джорджия, Маркелл Т. Уайт голыми руками сразился с притаившимся за игровой площадкой в парке аллигатором. На запись произошедшего обратило внимание NBC 15.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мужчина рассказал, что аллигатор прятался за игровым комплексом, и он не хотел, чтобы рептилия внезапно напала на кого-нибудь из посетителей парка.

После секундного замешательства американец поймал двухметровую рептилию голыми руками. «Это был здоровый страх. Я уважал мощь аллигатора», — пояснил мужчина.

На следующий день лицензированный ловец аллигаторов Джек увидел следы, которые остались после того, как Уайт протащил рептилию по игровой площадке. «Видно, что кто-то подрался с аллигатором на этой окруженной забором территории», — сказал он.

Мужчина подчеркнул, что Уайту повезло, что аллигатор не напал на него. «Это очень и очень опасно и для того, кто ловит аллигатора, и для наблюдателей», — сказал он.

Уайт отметил, что люди могут шутить о том, как он ловил аллигатора, но есть большая проблема, на которую нужно обратить внимание, — парк, состояние которого не поддерживается. «Дело не в том, что там появился аллигатор. Аллигаторы приходят и уходят. Проблема в том, что его было не видно из-за нескошенной травы и листвы», — пояснил он.

Городское руководство заявило, что коммунальные службы займутся покосом травы в парке.