Почему медицина в СССР оставляла желать лучшего

С момента распада СССР минул уже 31 год, но, несмотря на это, о жизни в Советском Союзе по сей день ходит множество мифов и легенд. В частности, те, кто убежден, что "в СССР было лучше" не устают напоминать о том, какой удивительной была медицина в те годы.
Принято считать, что Советский Союз мог гордиться своей медициной так, как ни одна страна в мире. Однако на самом деле все было отнюдь не столь радужно. Подробнее об изнанке медицины в СССР – в материале "Рамблера".
В некоторых областях советская медицина действительно достигла больших успехов. К примеру, на заре советской власти благодаря ускоренному обучению медработников, а также усиленной пропаганде гигиены и вакцинации, в СССР смогли победить оспу, холеру, полиомиелит, сыпной тиф и дифтерию. За счет этого удалось в два раза увеличить продолжительность жизни населения, а также сократить детскую смертность.
Но вместе с тем у советской медицины был ряд серьезных проблем. В 50-х СССР занимал лидирующие позиции в мире по количеству врачей на душу населения, но это было достигнуто лишь за счет низкой квалификации медиков. Вдобавок к этому оборудование в больницах было устаревшее и требовало немедленного обновления, а новых прорывных технологий или методов лечения не появлялось.
В 70-х советская медицина уже отставала от западной технически: красочный пример – в 80-х в больницах по-прежнему использовались стеклянные шприцы и многоразовые иглы. Вдобавок к этому большое распространение получили методы лечения без доказанной эффективности. Например, УВЧ-терапия. Кроме того, медики нередко ставили диагнозы, о которых за пределами СССР никто не знал (иными словами, этих диагнозов не существовало). В их числе, вегетососудистая дистония.
Работа врачей оплачивалась плохо и, к тому же, зарплата не зависела от качества труда и пациентов. Вот почему в поликлиниках к пациентам нередко относились по-хамски, а среди медработников процветала коррупция.