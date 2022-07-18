Почему медицина в СССР оставляла желать лучшего

С момента распада СССР минул уже 31 год, но, несмотря на это, о жизни в Советском Союзе по сей день ходит множество мифов и легенд. В частности, те, кто убежден, что "в СССР было лучше" не устают напоминать о том, какой удивительной была медицина в те годы.

Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" Кадр из фильма "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика"

Принято считать, что Советский Союз мог гордиться своей медициной так, как ни одна страна в мире. Однако на самом деле все было отнюдь не столь радужно. Подробнее об изнанке медицины в СССР – в материале "Рамблера".

В некоторых областях советская медицина действительно достигла больших успехов. К примеру, на заре советской власти благодаря ускоренному обучению медработников, а также усиленной пропаганде гигиены и вакцинации, в СССР смогли победить оспу, холеру, полиомиелит, сыпной тиф и дифтерию. За счет этого удалось в два раза увеличить продолжительность жизни населения, а также сократить детскую смертность.

Но вместе с тем у советской медицины был ряд серьезных проблем. В 50-х СССР занимал лидирующие позиции в мире по количеству врачей на душу населения, но это было достигнуто лишь за счет низкой квалификации медиков. Вдобавок к этому оборудование в больницах было устаревшее и требовало немедленного обновления, а новых прорывных технологий или методов лечения не появлялось.

В 70-х советская медицина уже отставала от западной технически: красочный пример – в 80-х в больницах по-прежнему использовались стеклянные шприцы и многоразовые иглы. Вдобавок к этому большое распространение получили методы лечения без доказанной эффективности. Например, УВЧ-терапия. Кроме того, медики нередко ставили диагнозы, о которых за пределами СССР никто не знал (иными словами, этих диагнозов не существовало). В их числе, вегетососудистая дистония.