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3 часа назад

Дикие зубры появились в лесах Великобритании впервые за 6 тыс. лет: Новости ➕1, 18.07.2022

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В дикой природе Великобритании вновь появились дикие зубры — впервые за последние 6 тыс. лет. Небольшое стадо животных выпустили в сосновом лесу графства Кент в рамках проекта по реинтродукции Wilder Blean, сообщает The Guardian.

Впервые за 6 тыс. лет в Великобритании появились дикие зубры
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Возвращение зубров на британские земли станет экспериментом, который покажет, как присутствие крупных животных способно изменить и обогатить экосистему. Биологи считают, что звери проложат новые тропы и вытопчут поляны, дав место для жизни новым растениям, насекомым, ящерицам, птицам и летучим мышам.

Проект по реинтродукции предусматривает строительство специальных заборов и туннелей для безопасного перемещения зубров по территории леса. На первом этапе им выделят участок в пять гектаров, затем увеличат до 50 гектаров, а со временем зубровник расширится до 200 гектаров.

Впоследствии к зубрам присоединятся другие пастбищные животные, в том числе эксмурские пони, дикие свиньи и крупный рогатый скот, чье естественное поведение поможет сохранить природный ландшафт без необходимости вмешательства человека.

За воздействием животных будут тщательно следить специалисты, проводя мониторинг почв и подсчет червей, изучая структуру растительности и учитывая состояние беспозвоночных, птиц и млекопитающих.

Ранее Plus-one.ru рассказывал о возвращении в джунгли Бразилии голубых ара — крупных попугаев, которые полностью исчезли в дикой природе более 20 лет назад.

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