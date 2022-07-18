Зачем японцам предлагают спать на работе стоя

Японцы неслучайно считаются одной из самых трудолюбивых наций. Регулярные переработки – норма для японских компаний. Однако такая преданность делу не всегда приводит к большим результатам. Напротив, работники чувствуют себя хуже, и оттого трудятся менее эффективно.

Фото: unsplash unsplash

Чтобы помочь трудоголикам, два японских бренда мебели нашли выход. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

Itoki Corp. и Koyoju Gohan KK планируют начать производство Nap Box – капсул для сна. Они будут располагаться вертикально, то есть не займут слишком много места в офисах, и вместе с тем помогут работникам делать небольшие перерывы на сон в течение рабочего дня.

К слову, вздремнуть в разгар работы в Японии считается совершенно нормальным. Для этого даже придумали специальный термин, обозначающий короткий сон в условиях регулярного переутомления – "инэмури". По мнению работодателей, если человек засыпает посреди дня, значит, он ответственный и очень много работает.

Однако нередко, чтобы поспать, японцы-трудяги уходят в совсем неподходящие для этого места. Это и подтолкнуло мебельные компании на создание капсул:

"Часто люди, которые хотят поспать среди рабочего дня, запираются в туалете, что я не считаю нормальным — лучше спать в удобном месте",

– заявил директор по коммуникациям компании Itoki Саеко Кавасима.