Куда исчез миллионер из летящего самолета

4 июля 1928 года мультимиллионер Альфред Левенштейн поднялся на борт своего личного самолета, собираясь вернуться в Брюссель после делового визита в Лондон. Но до пункта назначения магнат так и не добрался: Левенштейн исчез из лайнера прямо во время полета, заставив исследователей на протяжении десятилетий ломать головы, пытаясь понять, что же произошло на борту. Об истории загадочного исчезновения читайте в материале «Рамблера».

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Когда Альфред Левенштейн вошел в самолет в сопровождении своего камердинера, секретаря и двух стенографисток, ничто не предвещало беды. Помимо «свиты» магната на борту находились лишь пилот и бортмеханик. Посторонних людей в лайнере не было. Полет проходил вполне обыденно, пока Левенштейн во время пересечения пролива Ла-Манш не поднялся со своего места и не отправился в уборную. Магнат очень долго не возвращался и его спутники начали беспокоиться. Камердинер постучал в дверь уборной и, не получив ответа, распахнул ее. К удивлению преданного служащего, Левенштейна внутри не оказалось. Магнат просто исчез из самолета.

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Пилоту пришлось немедленно сажать самолет: лайнер совершил посадку прямо на пляж французского города Дюнкерк. На поиски мультимиллиардера бросили полицию и спасательные службы. Как он пропал из самолета, никто не мог понять. А члены экипажа и сопровождавшие Левенштейна стенографистки, секретарь и камердинер были уверены, что Альфред просто перепутал двери: вход в уборную находился прямо напротив задней входной двери самолета. Эту версию и признали официальной. Хотя на самом деле к ней есть много вопросов. Ведь дверь открывалась наружу, следовательно, под давлением распахнуть ее было практически невозможно. Кроме того, из-за открытого люка в салоне самолета должно было упасть давление, что обязательно заметил бы хотя бы кто-то из попутчиков Левенштейна.

В результате развернутых масштабных поисков 19 июля неподалеку от берега было обнаружено тело мужчины, в одежде, похожей на костюм Альфреда Левенштейна. И в результате официально было объявлено, что мультимиллиардер погиб в результате несчастного случая, перепутав двери и выпав из самолета.

Правда, были и другие версии. Согласно одной из них, трагедия явилась результатом вовсе не несчастного случая, а убийства. «Заказать» Левенштейна могли и деловые партнеры, и американская мафия. Кстати, дела магнат вел с двумя младшими партнерами, которые в случае гибели Альфреда должны были разделить между собой его долю.

Некоторые исследователи склоняются к версии самоубийства. Ходили слухи, что Левенштейн, ввязавшись в рискованные финансовые операции, оказался на грани банкротства и просто не мог этого пережить.