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1 час назад

Женщина второй раз выиграла миллионы рублей с одними и теми же числами

Lenta.ru

Жительница американского города Хьяттсвилль, штат Мэриленд, трижды воспользовалось одним и тем же набором чисел при игре на тотализаторе и дважды сорвала джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Женщина второй раз выиграла миллионы с одними и теми же числами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

51-летняя фанатка скачек рассказала, что ставила на номера 11, 10 и 12. Два месяца назад эта комбинация принесла ей приз в 30,9 тысячи долларов (1,7 миллиона рублей). «С тех пор я делала аналогичную ставку один или два раза в неделю», — пояснила она.

Недавно женщина выиграла во второй раз, сделав ту же ставку на тех же лошадей. Приз снова составил 30,9 тысячи долларов.

По словам американки, перед очередной ставкой у нее было чувство, что сейчас самое время принять участие в игре, поэтому она купила билет и поставила деньги на лошадей.

Американка не обращала внимание на ход скачек, но кассир заметил, что в результате игры выигрывают указанные ею числа. Осознав, что выиграла, она запрыгала от радости.

Победительница отметила, что они с мужем в настоящее время ищут новый дом.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Южная Каролина за две недели дважды победил в лотерее — с разницей в 11 дней. Во всех случаях мужчине не хватило одного числа, чтобы забрать джекпот.

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