Съевшая акулу блогерша привлекла полицию

В Китае полицейские начали расследование в отношении блогерши, которая в прямом эфире приготовила и съела акулу вымирающего вида, пишет портал Asia One.

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Блогерша Тизи с миллионной аудиторией подверглась критике после того, как на своей трансляции приготовила и съела редкую акулу весом 50 кг. После того, как на китаянку обрушилась волна недоброжелателей, она удалила видео, заявив, что не видит в своем поступке ничего плохого.

«Я купила акулу легально и ищу адвоката. Эти люди говорят чепуху»,

— прокомментировала блогерша.

Полиция начала расследование инцидента после многочисленных жалоб зрителей. На данный момент офицеры не сообщают, в чем именно обвиняют блогершу и какое наказание ей грозит.

Тизи приобрела популярность благодаря своим кулинарным видео, на которых она ест острую пищу и необычные блюда, например, крокодила.