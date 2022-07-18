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39 минут назад

В Китае полиция заинтересовалась блогершей, съевшей редкий вид акулы на камеру

Газета.Ru

В Китае полицейские начали расследование в отношении блогерши, которая в прямом эфире приготовила и съела акулу вымирающего вида, пишет портал Asia One.

Съевшая акулу блогерша привлекла полицию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Блогерша Тизи с миллионной аудиторией подверглась критике после того, как на своей трансляции приготовила и съела редкую акулу весом 50 кг. После того, как на китаянку обрушилась волна недоброжелателей, она удалила видео, заявив, что не видит в своем поступке ничего плохого.

«Я купила акулу легально и ищу адвоката. Эти люди говорят чепуху»,

— прокомментировала блогерша.

Полиция начала расследование инцидента после многочисленных жалоб зрителей. На данный момент офицеры не сообщают, в чем именно обвиняют блогершу и какое наказание ей грозит.

Тизи приобрела популярность благодаря своим кулинарным видео, на которых она ест острую пищу и необычные блюда, например, крокодила.

Ранее сообщалось, что в Италии отдыхающие вытащили из воды акулу, чтобы сфотографироваться.

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