Неразгаданные тайны пещер Унтерсберга

На границе между Германией и Австрией находится одно из самых загадочных мест Баварии: гора Унтерсберг. Тайны этого места до сих пор не до конца разгаданы, а само оно давно стало источником множества всевозможных легенд. Подробности ищите в материале «Рамблера».

Фото: Arne Müseler Arne Müseler

Прежде всего стоит отметить, что Унтерсберг уникален тем, что в его недрах находится почти 500 пещер, более сотни которых по сей день еще практически не исследованы.

Видео дня

Первые упоминания о горе Унтерсберг относятся к 1306 году, когда о ней появилась запись в зальцбургских летописях. И практически с тех самых пор место стало источником всевозможных легенд.

Так, например, согласно одной из самых древних легенд, в одной из пещер Унтерсберга обитает дух Крала Великого. Предание гласит, что полководец просыпается раз в сто лет, чтобы проверить, что в окрестностях горы все еще обитают альпийские желтоклювые дрозды. Увидев их, Карл вновь засыпает, чтобы дождаться своего воскрешения.

Один из мифов гласит, что входы в пещеры Унтерсберга — это не что иное, как драконьи норы, а сами гроты — обитель драконов, которые прячутся от людей, поджидая момента, когда смогут подняться на поверхность.

Местные жители также рассказывают историю Фридриха Барбароссы. Якобы его пещера находится в недрах горы Унтерсберг, где борода кайзера обвивается вокруг круглого стола. Предание гласит, что когда борода Барбароссы закончит третий виток вокруг стола, наступит конец света. Пока стол обвит бородой полностью два раза.

Упоминаются в связи с горой Унтерсберг и аномальные явления. Так, очевидцы отмечают, что на склонах перед ними внезапно появлялись необычные огоньки, так же неожиданно исчезающие через некоторое время. А еще довольно часто ходят разговоры о пропаже людей в окрестностях горы и в ее пещерах.

Одним из наиболее известных стал случай, когда в подземной пещере пропали жених с невестой и все их гости. Согласно легенде, молодожены и их гости шли мимо горы Унтерсберг после венчания в дом невесты. Жених громко попросил горных духов преподнести подарок его невесте. И в тот же миг им явился старец, который пригласил всю свадебную процессию спуститься в пещеры Унтерсберга. Оказавшись внутри, молодожены и их гости обнаружили там богато накрытые столы в великолепно украшенных залах. Старец пригласил всех продолжить свадебное пиршество здесь. Из пещеры свадебная процессия вышла лишь на следующий день. Однако, когда молодожены и их гости поднялись на поверхность, они с удивлением обнаружили, что все вокруг им совершенно незнакомо. Их деревня, расположенная на том же месте, была как будто какой-то другой, все люди чужие. А когда они вошли в церковь, где венчались всего сутки назад, то увидели совершенно другого священника, который, просмотрев записи, сказал им, что здесь действительно венчались молодые люди, но они пропали вместе с гостями у горы Унтерсберг 500 лет назад!