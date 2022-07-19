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1 час назад

Мать и дочь сделали популярную процедуру в дешевом салоне и рассмешили соседей

Lenta.ru

Жительницы Великобритании сходили в дешевый салон красоты ради популярной процедуры и рассмешили соседей своим нелепым преображением. Соответствующим роликом они поделились на платформе TikTok.

Мать и дочь сделали процедуру в дешевом салоне и рассмешили соседей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Косметолог Эймс Тель опубликовала видео, в котором показала, как вместе с матерью сделала окрашивание и коррекцию бровей у профессионального мастера в салоне красоты с недорогим прейскурантом, который располагался в торговом центре. Стоимость процедуры, которая оставила родственниц с широкими и чересчур темными бровями, составила 14 фунтов стерлингов (около тысячи рублей).

На размещенных кадрах видно, что мать и дочь сидят в автомобиле, когда к ним подходят живущие по соседству женщины. «Что ты наделала? Ты заплатила за это?» — посетовала одна из них. Вторая соседка согласилась с мнением приятельницы, удивившись внешним видом авторов публикации. «О господи, зачем вы так?» — недоумевала собеседница британок.

Ранее бровист испортила внешность подружки невесты за день до свадьбы. Блогерша Ханна Ноулс записалась в салон красоты на процедуру коррекции и окрашивания, после чего осталась с сильными ожогами и покраснениями на лбу, веках и в области переносицы.

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