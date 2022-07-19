Бывший вертолет принца Уильяма превратили в отель

Британский предприниматель из графства Йоркшир Бен Стоунхаус (Ben Stonehouse) купил бывший вертолет Westland Sea King принца Уильяма и превратил его в небольшой отель. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Бизнесмен выкупил три вертолета Королевских военно-воздушных сил. Технику перестали эксплуатировать в 2015 году, разобрали на части и планировали утилизировать. Однако Стоунхаус приобрел три вертолета и отреставрировал их — два превратили в место для глэмпинга, а в третьем разместили кафе. Предприниматель потратил на ремонт 250 тысяч фунтов стерлингов (более 16,5 миллиона рублей).

Отреставрированные вертолеты разместили в парке для глэмпинга Pinewood недалеко от курортного города Скарборо. Ночь в отеле обойдется в 159 фунтов стерлингов (10,5 тысячи рублей), там хватит места для двух взрослых и трех детей. Пространство полностью изменили: на месте пилота появилась двуспальная кровать, а вдоль стен — шкафы, которые можно трансформировать в двухъярусные кровати. Окна обрамили деревом и провели отопление.