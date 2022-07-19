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12 минут назад

Бывший вертолет принца Уильяма превратили в отель

Lenta.ru

Британский предприниматель из графства Йоркшир Бен Стоунхаус (Ben Stonehouse) купил бывший вертолет Westland Sea King принца Уильяма и превратил его в небольшой отель. Об этом сообщает Daily Mail.

Бывший вертолет принца Уильяма превратили в отель
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бизнесмен выкупил три вертолета Королевских военно-воздушных сил. Технику перестали эксплуатировать в 2015 году, разобрали на части и планировали утилизировать. Однако Стоунхаус приобрел три вертолета и отреставрировал их — два превратили в место для глэмпинга, а в третьем разместили кафе. Предприниматель потратил на ремонт 250 тысяч фунтов стерлингов (более 16,5 миллиона рублей).

Отреставрированные вертолеты разместили в парке для глэмпинга Pinewood недалеко от курортного города Скарборо. Ночь в отеле обойдется в 159 фунтов стерлингов (10,5 тысячи рублей), там хватит места для двух взрослых и трех детей. Пространство полностью изменили: на месте пилота появилась двуспальная кровать, а вдоль стен — шкафы, которые можно трансформировать в двухъярусные кровати. Окна обрамили деревом и провели отопление.

Ранее американский миллиардер Билл Гейтс и его деловой партнер аль-Валид ибн Талал приобрели в Италии дворец, построенный в 1650 году архитектором Джованни Лоренцо Бернини. В будущем объект захотели переделать в шестизвездочный отель Four Seasons.

Истории,принц Уильям,Билл Гейтс,
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