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1 час назад

В Британии лабрадор взял на воспитание 15 утят

Газета.Ru

В Британии лабрадор взял на воспитание 15 утят, cообщает NDTV. Собака внимательно следит за своим семейством и отгоняет чужаков.

В Британии лабрадор взял на воспитание 15 утят
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Лабрадор по кличке Фред стал приемным отцом для 15 утят, оставшихся без матери. Пес, выполняя функции родителя, заботится о семействе, принося еду и охраняя от посторонних. Несмотря на большие различия, животным комфортно друг с другом.

"У группы осиротевших утят неожиданно появился приемный отец в виде лабрадора. Они наслаждаются друг другом",

- отмечают ветеринары.

Фред прославился еще в 2018 году, когда тоже взял к себе девять утят. Их мать исчезла, а детеныши были случайно найдены неравнодушными людьми.

"Мы тогда принесли утят в дом, так как они были слишком маленькие, чтобы постоять за себя. Фред взял их не под крыло, а под лапу",

- шутит хозяин собаки Джереми Голдсмит.

Ранее в Англии американский бульдог насмерть загрыз хозяйку и серьезно покалечил хозяина.

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