Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+29° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
1 час назад

Загоревшийся в российском городе трамвай потушили лимонадом

Lenta.ru

В Саратове водитель загоревшегося на ходу трамвая потушил его с помощью лимонада. Об этом очевидица происшествия рассказала «Газете.Ru».

Водитель загоревшегося трамвая потушил его лимонадом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам россиянки, инцидент произошел вечером 18 июля. Возгорание началось в начале состава. Водитель остановил трамвай и самостоятельно потушил пожар. Пострадавших в результате происшествия нет.

Женщина подчеркнула, что точно не может назвать находившуюся в бутылке жидкость. «Лимонад это был или что-то другое — неизвестно, но не чистая вода точно», — заявила она.

Очевидица также сообщила изданию, что это не первый случай с загоревшимся трамваем в городе. Аналогичный инцидент произошел с ее сыном в саратовском трамвае №9.

Ранее в Новосибирской области на ходу загорелась маршрутка, внутри которой находились пассажиры. Очевидцы сняли инцидент на видео. По их словам, пожар быстро охватил салон автомобиля, но люди успели его покинуть.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители