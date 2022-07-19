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45 минут назад

Клиент оставил сотруднице пиццерии в США чаевые в размере 3 тысяч долларов

Газета.Ru

В США официантке оставили чаевые в размере $3 тыс. благодаря тренду «Чаевые для Иисуса», который стал популярным в соцсетях. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Клиент оставил официантке в пиццерии $3 тыс. чаевых
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в пиццерии Alfredo's Pizza Cafe в городе Скрантон, штат Пенсильвания. Мужчина, которого обслуживала девушка, пообедал всего на 13$, оплатил счет картой, а после оставил в качестве чаевых $3 тыс.

«Для меня это много значило. Я до сих пор в шоке и не могу поверить в это»,

— отметила официантка. Деньги помогут ей оплатить счета и съездить в отпуск с семьей.

Ранее сообщалось, что Кэти Перри оставила большие чаевые официантке, которая поругалась с ней из-за столика.

Истории,Иисус Христос,
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